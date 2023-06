¡Cuidado con los jugos détox!

Si eres de las personas que se toma un jugo de frutas, sencillo o combinado, al terminar una rutina de ejercicio, debes estar consciente del impacto que puede tener en tu organismo en general.

Sobre todo si es uno de los llamados "jugos détox", los cuales, advierte la Profesora del Posgrado de Medicina del Deporte y en el de Enfermería de Cultura Física y Deporte de la UNAM, Rebeca Camacho, no son lo efectivos y milagrosos que presumen.

"Como una moda se empezaron a consumir jugos para dietas détox y realmente no es recomendable. No es necesario ingerir jugos y hacer este tipo de dietas porque ya se ha visto que no se desintoxica (más de la cuenta) porque el organismo lo hace todos los días a través del hígado y los riñones y por eso no son necesarias esos regímenes de desintoxicación a base jugos, porque además no le va a pasar nada, al contrario, podría tener algunos problemas", expone la especialista.

"El jugo verde no tiene propiedades mágicas, puede ser cualquier combinación y se le atribuyen cosas para la gripe o para tal cosa, pero en su mayoría son falacias que no tiene sustento", apunta la Licenciada en Nutrición.

Sácales jugo

- Un jugo de frutas no está contraindicado, siempre y cuando se consuma sin colar, pues de lo contrario se le está retirando la fibra que contiene la fruta que se exprimió.

- La mezcla de jugos de frutas con otros productos vegetales como apio o nopal no implica tener una bebida "maravillosa" para limpiar el organismo o eliminar problemas en algunas funciones digestivas o de otra índole.

- Un vaso de jugo al día es suficiente, pues lo recomendable es consumir la fruta entera.

- Los juegos de cítricos como naranja y toronja en ayunas no tienen impacto en el estómago porque su acidez es menor a la que existe en dicho órgano. Si se padece de gastritis o úlceras gástricas entonces no son recomendables.

@ABasilioCANCHA