¿Deberían los períodos de aislamiento ser más cortos para las personas con Covid-19?

Estados Unidos— Las personas con Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus, son más infecciosas aproximadamente dos días antes de que comiencen los síntomas y durante cinco días después, según un nuevo análisis de investigaciones anteriores.

Algunos pacientes que están extremadamente enfermos o que tienen un sistema inmunológico deteriorado pueden expulsar o "diseminar" el virus hasta por 20 días, según han sugerido otros estudios. Incluso en casos leves, algunos pacientes pueden eliminar el virus vivo durante aproximadamente una semana, encontró el nuevo análisis.

La acumulación de datos presenta un dilema: ¿Deberían los funcionarios de salud pública acortar el tiempo de aislamiento recomendado si eso significa que cooperarán más personas infectadas? ¿O deberían los funcionarios optar por períodos más prolongados para evitar la transmisión en prácticamente todos los casos, incluso si hacerlo tiene un costo más duro para la economía?

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda que las personas infectadas se aíslen durante un mínimo de 10 días desde el comienzo de su enfermedad. La agencia está considerando acortar el período de aislamiento recomendado y puede emitir nuevas pautas la próxima semana, según dos funcionarios federales con conocimiento de las discusiones.

En septiembre, Francia redujo su período de aislamiento requerido de 14 a 7 días, y Alemania está considerando acortarlo a 5 días (el aislamiento se refiere a las personas que están enfermas; la cuarentena se refiere a las personas que han estado expuestas al virus y pueden enfermarse).

Establecer el período de aislamiento en cinco días probablemente sea mucho más aceptable y puede alentar a más personas infectadas a cumplirlo, dijo el doctor Muge Cevik, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de St Andrews en Escocia.

Pero algunos médicos dijeron que no están convencidos de que cinco días de aislamiento evitarían la transmisión de la mayoría de las personas.

"Hay un punto ideal, me imagino, pero no he descubierto dónde está", dijo el doctor Taison Bell, médico de cuidados intensivos y enfermedades infecciosas de la Universidad de Virginia.