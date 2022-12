Descarta López-Gatell hacer obligatorio cubrebocas

CDMX.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, descartó hacer obligatorio el uso de cubrebocas al considerar que las medidas de salud públicas no se pueden imponer.

"No vamos a poner ninguna medida de carácter obligatorio porque existe una prueba de experiencia científica en la salud pública, de que las medidas que se imponen no sean útiles, no son efectivas".

"Las medidas de salud pública, lo que requieren es convencimiento de la gente y ese convencimiento surge del conocer la utilidad del que haya una persuasión amable, incluyente, para que las personas cambien una conducta, usen un instrumento, se pongan una vacuna".

El cubrebocas, recordó, es un instrumento que ayuda a disminuir la salida de las gotas de líquidos y secreciones respiratorias.

"De todas las personas que lo usan, como lo está usando usted ahora, estén o no enfermas, si la persona tiene una infección respiratoria causadas por virus, esas gotas van a estar cargadas de virus, en la medida que traiga cubrebocas, los virus no van a propagar si disminuye la probabilidad de contagio".

"Pero además, esto es congruente con un principio de política que ha dispuesto el Presidente que nos rige a todo el Gabinete de que las cosas no se imponen, las cosas se persuaden amablemente, entonces se junta la ciencia con una política de esta naturaleza", agregó.

Este lunes, casi ocho meses después de que se levantó la medida, el uso del cubrebocas es de nuevo obligatorio en espacios cerrados de Nuevo León.

El pasado 21 de abril, tras dos años de pandemia de coronavirus, el Gobierno estatal quitó el uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados y en mayo lo dejó como opcional en escuelas e iglesias.