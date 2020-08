Dudan de los resultados de las pruebas del coronavirus

Nueva York— Algunos expertos de salud pública de alto rango de Estados Unidos están generando nuevas dudas en el interminable debate sobre las pruebas del coronavirus en Estados Unidos: Las pruebas estándar están diagnosticando a un enorme número de personas que podrían tener cantidades relativamente pequeñas del virus.

La mayoría de esas personas no es probable que sean contagiosas, y el identificarlas podría contribuir a un cuello de botella que impide que los que son contagioso sean detectados a tiempo.

Sin embargo, los investigadores aseguran que la solución no es hacer menos pruebas, ni no hacerles las pruebas a personas que no tienen síntomas, como sugirió recientemente los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Por el contrario, la nueva información hace hincapié en la necesidad de que se hagan pruebas rápidas de una manera más generalizada, aun cuando sean menos sensitivas.

La prueba más ampliamente usada para detectar el coronavirus, llamada PCR, proporciona una respuesta negativa o positiva a la pregunta sobre si un paciente está infectado.

Sin embargo, pruebas similares de PCR para otros virus ofrecen cierto sentido a qué tan contagiado puede estar el paciente: los resultados podrían incluir una estimación de la cantidad de virus que hay en el cuerpo del paciente.

Aunque la respuesta positiva o negativa no es suficiente. Es la cantidad del virus lo que debería indicar cuáles serán las siguientes medidas que debe tomar el paciente infectado.