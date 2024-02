¿Duermes o descansas? El secreto para lograr un buen descanso

Ciudad de México.- A pesar de que la historia de la humanidad se remonta a más de 2 mil años, es cierto que se conoce muy poco sobre el sueño, la calidad de éste y lo que sucede en nuestro cerebro durante este proceso.

Dormir no es lo mismo que descansar y para entender mejor este proceso y las herramientas que necesitamos para lograr un descanso óptimo y un sueño reparador platicamos con Giulianna Boffa, fundadora de Pillow O'clock y sleep coach.

¿Qué es un sleep coach?

Para partir desde lo esencial, un sleep coach es un especialista que estudia y entiende cómo sucede el proceso del sueño, además de que está en constante investigación para saber cómo funciona este proceso.

"Yo no tenía ningún background sobre el sueño para nada, cuando me convertí en mamá la pasé fatal porque mi hija no dormía nada y no entendía qué estaba pasando porque nunca nadie me explicó. Me dediqué a investigar y no encontraba mucha información certera y después de mucha búsqueda, descubrí que existían los asesores de sueño. Me certifiqué primero como asesora de sueño infantil y me apasionó tanto el tema que estudié medicina del sueño para entender realmente qué pasaba químicamente con el cuerpo", nos cuenta Giulianna sobre sus inicios.

Diferencia entre dormir y descansar

Ahora que tenemos claro este concepto, podemos empezar a entender las herramientas y condiciones que necesitamos para conseguir un sueño reparador.

Lo primero que necesitas es poner atención en tu sueño. Tu forma de dormir afecta todo lo que haces y es una realidad que sino duermes bien, no vas a estar bien en el día a día.

"Por otro lado, las horas de sueño también juegan un papel importante; está comprado que las mujeres necesitan dormir entre 8 y 9 horas, mientras que los hombres entre 7 y 8 horas para tener un descanso óptimo", menciona Giulianna Boffa.

El ciclo de sueño tiene cuatro etapas y un despertar parcial y es necesario que se completen para que sea un ciclo de calidad y por lo tanto se consiga un buen descanso. Las etapas son: ligera: profunda, sueño REM, despertar parcial y reinicio. Por ello, es de suma importancia que los ciclos de sueño terminen para que sea de buena calidad.

Elegir un buen colchón: el secreto para lograr un buen descanso

Una de las primeras cosas que tienes que tomar en cuenta para conseguir un descanso óptimo es el colchón. Luuna es una empresa mexicana especializada en productos para nuestro descanso con una tecnología con la que despertarás mejor, además son pioneros en investigación del sueño de los mexicanos.