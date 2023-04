Ejercicio eleva la calidad de vida

Agencia Reforma

Ciudad de México.- No importa la edad que tengas, siempre debes hacer ejercicio... eso sí, acorde con los años que has acumulado.

El ejercicio aporta vitalidad y salud emocional, sensaciones que las personas de la tercera edad quieren mantener a como dé lugar, y la titular de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, Cristina Rodríguez, explica las razones.

"En general, se menciona que la llamada tercera edad es a partir de los 60 años, cuando hay más cambios fisiológicos, cognitivos y estructurales, que hacen que las personas deban tener ciertos cuidados y atender ciertas recomendaciones para hacer ejercicios de activación y desarrollo cognitivo", precisa la especialista.

"En todos los grupos de edad se necesita la actividad física, pero en este rango (tercera edad) es indispensable y es por igual para hombres y mujeres. Aunque hay ciertas características que se identifican en cada género, como la osteoporosis, y sabemos que las mujeres la padecen en mayor escala y el ejercicio les va a proveer un factor de protección o por lo menos para que no se desarrolle con tanta rapidez, y para ello se requiere actividad física de impacto o fuerza", explica Rodríguez.

Es mejor activarse

Con el paso del tiempo, el organismo se deteriora -de hecho se dice que se empieza a envejecer al nacer-, y precisamente para tener una buena calidad de vida es muy importante la actividad física.

Gracias al ejercicio se obtiene la fuerza y vitalidad para que las funciones del organismo continúen de la mejor manera posible.

Pero la actividad física debe hacerse acorde a los años que se tienen y, sobre todo, para contrarrestar los desgastes que se presentan cuando se forma parte de ese rango de edad de los adultos mayores.

"A esta edad mucha gente piensa que la natación es una excelente recomendación de activación física, y lo es, pero no haciéndolo de manera aislada, porque siempre estamos flotando y eso no ayuda, ya que esta flotación impide que el calcio se deposite en los huesos; es decir, es bueno nadar, pero no sólo eso, aunado a este ejercicio se deben hacer ejercicios de fuerza como caminata, trote, rutinas con peso extra, para que el hueso se estimule y el calcio se deposite o por lo menos que no se pierda tanto", aclara la entrevistada.

Según la condición

El ejercicio en los adultos mayores debe ser prescrito conforme a la condición física de cada individuo y su historial médico, en el que se precise su densidad ósea, resistencia al esfuerzo y enfermedades crónico-degenerativas que tenga o a las que esté propenso. Sin embargo, reitera Rodríguez, el trabajo de fuerza es primordial para mantener al organismo en las mejores condiciones.

"Si el cuerpo de la persona lo permite se pueden hacer ejercicios de fuerza con aparatos de gimnasio, pero siempre se debe hacer trabajo de fuerza", asevera.

"La rodilla es una de las articulaciones que siempre presenta mucho desgaste a nivel cartílago y esto favorece a que haya artrosis y otras condiciones, y lo único que está científicamente comprobado que funciona es tener fuerza y para tenerla se necesitan ejercicios con peso.

"Caminar mucho no es suficiente, hay que trabajar con peso extra para fortalecer los músculos y las rodillas, los cuadríceps, los músculos isquiotibiales porque la fuerza es lo que dará calidad de vida a todo grupo de edad", apunta la especialista.

Una rutina

Los adultos mayores deben tener mucho cuidado al hacer su actividad física porque el desgaste de las articulaciones incide en su coordinación, y también porque empieza a presentarse la pérdida de visión y audición.

Un punto clave son los aditamentos deportivos: se requiere de un buen y cómodo calzado, ropa deportiva que no acumule la humedad en las prendas y se pesen.

Hay que calentar. Mover todas las articulaciones del cuerpo con rotaciones y estiramientos cortos de los músculos. Se dice que la temperatura corporal debe aumentar un grado como síntoma de que hay un buen calentamiento y eso se detecta con el sudor o cuando el rostro se ve sonrojado.

- Caminar unos 25-30 minutos y al terminar hacer estiramientos, ejercicios de fuerza y flexibilidad. Si se tienen problemas de rodillas, se pueden sustituir las sentadillas con una polaina en el tobillo, estirar las piernas y trabajar pantorrillas. Si se acude a un gym se puede hacer press de pierna o recurrir a las ligas.

- La bicicleta recomendada es la fija, para evitar accidentes, y de preferencia la que tiene un respaldo.

- Hacer enfriamiento/estiramiento.

Los recomendados

Los ejercicios ideales para personas de la tercera edad:

- Caminar

- Bailar

- Bicicleta fija

- Trabajo de fuerza con peso extra, ligas y polainas

Toma en cuenta

- En este grupo de edad se manifiesta mucha depresión; entonces, la actividad física ayuda a combatirla y es mucho mejor si se hace con otros individuos.

- Por eso a las personas de la tercera edad se les recomienda acudir a clases de lo que sea, porque es muy difícil que solas lo hagan, en primera porque no están habituados y luego porque hay crisis depresivas.

- Haciendo ejercicio en grupo se desarrolla un sentido de pertenencia y el espíritu competitivo.

- Además, se fomenta la convivencia, pues, después de la clase, las personas se van tomar el café o se reúnen para otras actividades sociales, y eso les ayuda mucho.