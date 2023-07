El deporte, un apoyo contra el lupus

CDMX.- El lupus y el ejercicio no son temas opuestos.

Conocida como la enfermedad de las mil máscaras o silenciosa, el lupus es un padecimiento crónico autoinmune que afecta al cerebro, los pulmones, riñones, las articulaciones y a la piel y que además no tiene cura.

"Es como si tuviéramos algo dentro de nuestro cuerpo que en lugar de defendernos nos está atacando. Es una enfermedad multisistémica, lo que quiere decir que puede atacar indistintamente partes de nuestro cuerpo internas y externas. Es conocida como la enfermedad de las mil máscaras porque es distinta en cada caso, no se puede dar un tratamiento generalizado para todas las personas que tienen lupus porque algunas requieren una serie de medicamentos.

"Algunos de los síntomas muy generales son los intensos dolores articulares, musculares y hasta de la piel. En las mañanas, por ejemplo, un agotamiento extremo, dolores de cabeza, una mancha en forma de mariposa en la cara, que parece que como si te hubieras asoleado mucho o como una serie de granos que te salen en la piel. Daño en el interior de las mucosas, llagas dentro de la nariz y boca, pérdida de cabello", explica Laura Athie, vocera del programa "Brazadas por los derechos de las personas con lupus".

La Organización Mundial de la Salud específica que este malestar es más frecuente en el sector femenino, aunque no es exclusivo, ya que existen diferentes tipos de lupus: eritematoso sistémico, que ataca cualquier parte del cuerpo; cutáneo, que es exclusivo de la piel; neonatal, que afecta al feto; y el inducido por medicamentos.

Además del tratamiento farmacéutico, hay algunos deportes como la natación, las caminatas, yoga, ciclismo o pilates, que ayudan a fortalecer el cuerpo y la salud mental.

"Cuando se diagnostica a las personas muchas veces se asustan y lo relacionan con inmovilidad, en no salir, en que no les dé el sol porque algo característico de la enfermedad es el dolor articular y de la piel que no te quieres ni levantar.

"Una de las mejores actividades que se puede realizar es la natación, porque no te lastimas. Es una actividad recomendable para mantenerte activo, te ayuda a disminuir el dolor porque tu cuerpo empieza a producir cortisol, la hormona que combate el estrés, así que es importante hacer ejercicio", puntualiza Athie.