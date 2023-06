El método de Santandreu para enfrentar la ansiedad

CDMX.- Imagina que te contratan para trabajar en las cloacas y, al cabo de unas horas, los compañeros sacan los bocadillos y empiezan a comer tranquilamente en medio de la pestilencia. Al verte sorprendido, ellos te dicen: "ya verás, dentro de unos meses, tú tampoco tendrás problemas". Y, tal cual, al paso del tiempo ya no percibes ese hedor y puedes comer, ahí, sin problemas.

Ha ocurrido un fenómeno que el psicólogo español Rafael Santandreu llama desensibilización neuronal, el cual utiliza como base en su terapia para superar ataques de ansiedad, de pánico y el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

"Tu mente, que es inteligente, llega a la conclusión de que si tienes que estar ahí, si permaneces ahí con toda la alarma, con todo el castigo que te estás metiendo, es que lo necesitas para tu supervivencia, y entonces deja de enviarte ese mal olor, ese estímulo aversivo. Esto es universal", explica el autor de Sin miedo (Grijalbo, 2021) libro en el que expone su metodología de cuatro pasos.

Aunque reconoce que no necesariamente es un método para todos, Santandreu propone para superar la ansiedad y el TOC: afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo.

En su libro, el terapeuta presenta 20 testimonios de personas que vencieron estos trastornos a través de esta terapia de exposición, que consiste básicamente en enfrentar una y otra vez las experiencias que les provocan estos malestares.

"La persona tiene que afrontar, ir cada día, buscar voluntariamente esa ansiedad, reproducirla todos los días de manera intensa y con plena aceptación", explica en entrevista.

El segundo paso es la aceptación.

"Tienes que aceptar todo lo que estás viviendo, porque las personas cuando tienen este trastorno del miedo, lo que su mente quiere hacer es huir, sólo busca salidas. Ha de entender que la exposición es su medicina. Entonces, abandonarse".

El siguiente paso es flotar. Es cuando la persona empieza a estar cómoda dentro del malestar.

"Por ejemplo, a las personas que tienen ataques de pánico les suele dar miedo ir a grandes almacenes, por el agobio de gente, etcétera, creen que les podría dar un ataque de pánico, y de hechos les da. Entonces lo que tienen que hacer es ir todos los días sin falta y estar una hora en el centro comercial.

"Y de pronto verá unos zapatos que le gustan, irá y los comprará, eso querrá decir que ya está aceptando el ataque y ya es capaz de tener el ataque y hacer otras cosas, estará flotando como un barco en medio de la tormenta, no se preocupa", explica.

El cuarto paso no es menos importante: dejar pasar el tiempo.

"Si tu tienes prisa para hacer este trabajo y curarte lo más pronto posible, ya no estás aceptando, y la aceptación es una parte esencial de este proceso, con lo cual la persona ha de plantearse: si tardara un año en curarme, estaría bien, por lo tanto tengo que exponerme todos los días sin prisa, y paradójicamente eso hace que funcione mejor y vaya más rápido", asegura Santandreu.

Para algunos puede ser muy agresiva esta metodología, ¿quizá deban seguir un camino más suave?

Sí, esto es un poco como ir al gimnasio. Al entrar al gimnasio te hacen un chequeo médico, de que tú puedas soportar ese trajín. También con esto. Las personas antes, como en cualquier ejercicio vigoroso, tienen que ir al médico y que te diga: "vale, tú estás en condiciones de realizarlo", porque en realidad es muy duro. Si no, siempre puedes recurrir a los psicofármacos, es una alternativa.

Aunque tú no recomiendas los ansiolíticos.

Para los trastornos del miedo agudo, tomar tranquilizantes puede ser peor, o en la mayor parte de los casos es peor. Es verdad que tomar un tranquilizante, cuando tienes pánico te va a calmar o te puede calmar, pero le transmites a tu mente que hay algo que temer, porque es una forma de evitación, y claro, mientras los tomas no vas a sanar el miedo a esas sensaciones, por eso es muy común que la gente que tiene estos problemas cada vez toma más tranquilizantes y cada vez tiene más ataques de pánico.

De hecho hay tres comunidades científicas, que en sus guías médicas oficiales, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, ya han dejado muy claro que para estos casos no hay que dar tranquilizantes como primer tratamiento sino hacer otras cosas, pero en muchos otros países vamos tarde.

¿Qué tienen en común estos trastornos?

Primero, se solucionan con el mismo procedimiento. Segundo, son trastornos del miedo. La diferencia es que, en los ataques de pánico, la persona le ha cogido miedo a una sensación física, y en el caso del TOC le ha cogido miedo a un pensamiento. En realidad en ambos es cogerle miedo a algo interno. Una son sensaciones físicas y otra son tus propios pensamientos. Y eso le puede pasar a cualquier persona.

Hay una gran diferencia entre los miedos externos y los internos. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a los gatos, y con alejarse de ellos ya está. Pero si le coges miedo a algo interno, el problema es que no te puedes alejar de ti mismo, y segundo es que esos miedos tienen retroalimentación, ¿qué significa? imagínate que le cojo miedo a que el corazón me vaya muy de prisa, por lo que sea, bueno si yo siento que va un poco más de prisa, me voy a poner nervioso, pero esos nervios hacen que vaya de prisa, entonces me pongo más nervioso, se crea un círculo vicioso, una especie de huracán que se mueve tan rápido que en cuestión de segundos o décimas de segundo te puede llevar al paroxismo del miedo.

¿Cuál es el origen de la ansiedad, el pánico y el TOC?

En el caso de los ataques de ansiedad y pánico, el origen es la mala suerte. En el caso del TOC, no.

En los ataques de pánico puede ser que en una época estés más estresado, más sensible por lo que sea, experimentas una sensación interna, tú no eres médico y no sabes que eso es normal, y de repente te asusta una arritmia, y ya está, ya está armado.

Pero en el caso del TOC, no. Muchos especialistas pensamos que tiene que haber algo genético detrás. Una predisposición, porque si no, no vas a caer, porque el TOC se podría definir como que la persona entra en bucle, una preocupación, y es incapaz de salir de ella, aunque sabe que en gran medida es irracional esta preocupación.

Un malestar que crece

Rafael Santandreu calcula que alrededor del 15 por ciento de la población padece trastornos de ansiedad y pánico, los cuales pueden llegar a ser muy incapacitantes y, además, no se conocen suficientemente: muchas personas no saben lo que tienen ni que los pueden superar.

En tu experiencia como terapeuta, ¿qué tanto han crecido estos trastornos?

El TOC no creo que haya crecido, en mi experiencia y por lo que yo sé, porque como tiene un componente genético muy claro no veo que haya aumentado.

Sin embargo, en los ataques de pánico ha habido una explosión. Yo cuando empecé a estudiar psicología hace 30 años el índice de estos ataques en la población podía ser de un 2 por ciento, ahora yo creo que supera el 15 por ciento fácilmente.

Así, en las próximas décadas, la mitad de la gente tendrá ataques de pánico, es así.

Llevar una vida estresada, de mucha presión y mucha autoexigencia facilita que caigas en esa trampa, porque estás más sensible a asustarte de cosas, entre ellas de tu propio cuerpo, con lo cual sin duda esa es la razón de que haya una explosión de casos, que la gente está muy estresada, porque vivimos en una sociedad de hiperexigencia y de hiperestimulación.

¿Y con la pandemia se incrementaron los casos?

Sí, se incrementó espectacularmente. Yo te diría que la incidencia ya iba en ascenso, pero de repente se multiplicó al doble, lo cual es muy indicativo de que Íbamos mal, porque la pandemia, en términos históricos, si lo comparas con las adversidades que sufrió la población en el siglo 20, por ejemplo, es menor, es una adversidad menor. Adversidades mucho más grandes fueron las Guerras Mundiales, la Guerra Civil española, las depresiones económicas, los cracks económicos, que eran 20 veces más duros que los de hoy, la Gripe española que azotó a todo el mundo y, sin embargo, el impacto emocional de todo eso fue mucho menor que el de la pandemia, lo que indica que estábamos mal preparados, que nuestra salud mental es precaria en relación a la de nuestros abuelos.

Lo que indica es que tenemos muy mala forma emocional. La buena noticia es que la podemos adquirir. Y una lección es que la fortaleza emocional hay que adquirirla cuando todo va bien, porque las adversidades en la vida llegarán y si te pillan muy bien armado, como le ha pasado a mucha gente, la pandemia ha sido una anécdota. Pero si te pilla no muy fuerte emocionalmente te va a deshacer.

Adversidades siempre va a haber, sociales y personales.

Paso a paso

Los cuatro pasos que sugiere el psicólogo Rafael Santandreu para superar la ansiedad y el TOC:

1.- Afrontar. Ir a buscar las experiencias que te dan miedo, dejar de evitarlas, porque la evitación es como gasolina para el problema. Para desensibilizarse hay que entrar en contacto con eso que tanto temes.

2.- Aceptar. Quizá es el paso más difícil. Tienes que aceptar, abrirte a la experiencia de todo ese malestar, porque si lo rechazas te va a perseguir.

3.- Flotar. Intenta relajarte lo máximo posible. Para ello, se recomienda poner música que te agrade o salir a pasear mientras aceptas lo que te está sucediendo en ese momento.

4.- Deja pasar el tiempo. El último paso es hacerse consciente de que no te vas a curar inmediatamente, posiblemente vas a necesitar meses de trabajo e, incluso, hasta un año.

Conócelo

Rafael Santandreu (Barcelona, 1969)

- Psicólogo por la Universidad de Barcelona.

- Trabajó con el psicólogo Giorgio Nardone, en el Centro di Terapia Strategica.

- Fue profesor en la Universidad Ramon Llull y redactor-jefe de la revista de psicología Mente Sana, junto a Jorge Bucay.

- Ha publicado los libros El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska, Nada es tan terrible y Sin miedo.

- En la actualidad, se dedica a la psicoterapia, la divulgación y la formación de médicos y psicólogos.