Escucha a tu cuerpo en vacaciones

/ La nutrióloga dice que es importante escuchar a tu cuerpo

CDMX.- Se acercan las vacaciones de Fin de Año y escuchar las señales de tu cuerpo será el mejor regalo.

La nutrióloga con Maestría en deporte y psicoterapeuta corporal, Sofía Mitre, te invita a escucharte durante las vacaciones y ser tu propia brújula en las últimas semanas del año para estar en contacto con tu hambre y saciedad.

"Salir de la rutina involucra muchos eventos que están relacionados con mucha comida y, generalmente, alcohol, y las vacaciones son un momento de disfrutar y estamos como en un estado de ánimo de disfrute y además puede haber comida que es solo de temporada como Navidad.

"Entonces puede ser un momento para disfrutar y aprovechar todo esto, pero aún así escuchando tus señales de saciedad y pensar que cualquier cosa por más rica que sea puedes comerla mañana desde la permisión", explica la especialista.

Sofía enumera las consecuencias de las dietas durante estas fechas y que están relacionadas a la restricción.

"Sin duda puede estresar a tu cuerpo, depende un poco de qué tan extrema sea la restricción en cuanto a calorías. Si es un caso muy extremo puede llegar a bajar tu metabolismo basal, aumentar el cortisol, que es la hormona del estrés, y en algunas mujeres puede causar amenorrea hipotalámica que es cuando pierden la regla.

"Le llamo la restricción mental relacionada por esta mentalidad de dieta, que es la idea de 'no puedo' o 'no debo' y nos desconecta mucho de nuestras señales de hambre y saciedad y empezamos a comer con la mente y no con el cuerpo, en lugar de conectar con cuánta comida me cae bien, cómo me siento al comer, qué tan bien esto me cae bien o mal", profundiza.

Comenta que etiquetar a los alimentos como buenos o malos no beneficia a comer en balance.

"Hace que sea más difícil comerlos con un balance por esta idea de que 'ahorita son vacaciones y me voy a comer todo lo que no me voy a comer en el año porque ahorita sí puedo', en lugar de recordar 'siempre puedo, ahorita ¿cuánta hambre tengo?'. Entonces, cuando tengo esta etiqueta de estos alimentos que solo son para un momento específico como en vacaciones, entonces es más fácil caer en descontrol por pensar que necesito una justificación para comerlos".

Es por eso que escuchar las señales naturales del cuerpo es tu herramienta más importante para disfrutar las vacaciones decembrinas y notarás los beneficios que te traerá.

"Es importante tener cierto conocimiento de nutrición básica para tener el conocimiento de saber lo que un alimento me aporta, qué alimentos tienen proteínas, carbohidratos o grasas y para qué me sirven cada uno, y de ahí dejar de etiquetar los alimentos como buenos o malos porque eso hace difícil conectar con nuestra hambre y saciedad.

"En general, cuando empezamos a conectar con nuestro cuerpo nos empezamos a dar cuenta de nuestras señales corporales y lo que realmente nuestro cuerpo necesita, si está cansado y necesita una siesta o si necesita agua, de cuánta hambre tengo, cómo escuchar mi saciedad, cuándo parar de comer, qué alimentos me caen bien y qué alimentos no me caen tan bien, en qué horarios le cae bien comer y se vuelve más fácil encontrar este balance que me aporta salud cuando estoy conectada con mi cuerpo".

La especialista señala que un trauma psicológico, muchas dietas o un desbalance hormonal como la resistencia a la insulina podría hacer que a un grupo de personas les dificulte conectar con su cuerpo.

CONSEJOS PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO

1. Siéntete cómoda y usa ropa que no te apriete, recuerda que lo importante es entrar en un punto de aceptación corporal más allá de que nos encante nuestro cuerpo.

2. Disfruta de los alimentos de la época del año y recuerda que si te gusta mucho siempre puedes guardar para después o lleva un tupper para disfrutar los siguientes días.

3. Las festividades de Fin de Año van más allá de la comida y una conversación más profunda te llevará a conectar más con las personas más que platicar de quién ganó o perdió peso, así que un ¿cómo has estado? ¿cómo te ha ido en el año? te hará disfrutar más de estar en familia o con grupos de amistades.