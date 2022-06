Esperan con ansias una nueva vacuna anti-Covid

Cortesía / Muestra de la nueva fórmula Cortesía / Creación de la nueva fórmula Cortesía Cortesía / Muestra de la nueva fórmula

Washington— Más de un año después de que la gente comenzara a arremangarse para las vacunas contra el coronavirus de vanguardia, se espera que una nueva vacuna, esta basada en una tecnología clásica con décadas de antigüedad, comience a implementarse en los Estados Unidos este verano.

Los asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) tienen programado debatir el martes si una vacuna desarrollada por la compañía de biotecnología de Maryland Novavax, que no es la favorita en la carrera de vacunas, es segura y efectiva. Si la vacuna recibe luz verde, se convertirá en la cuarta vacuna contra el coronavirus en la nación.

Para la mayoría de las personas, algunas ya en su tercera o cuarta inyección de coronavirus de ARN mensajero de Moderna o Pfizer-BioNTech, es un rompecabezas: ¿una nueva vacuna? ¿Ahora? ¿Por qué molestarse?

Pero para un pequeño contingente de reticentes que han seguido de cerca el progreso de la vacuna Novavax, este es un momento de la verdad largamente esperado.

"Algunas personas no pueden tomar las vacunas de ARNm, y es importante tener una opción", dijo Victoria Dawson, de 74 años, de Nueva York, que es alérgica a un ingrediente de las inyecciones de ARNm. Recibió una inyección y un refuerzo de Johnson & Johnson, pero espera que su próxima inyección sea de Novavax.

"Estoy siendo muy cauteloso. Me quedo en mi complejo de apartamentos y no como en restaurantes", dijo Dawson. "Me levanto por la mañana y me estreso en el momento en que me levanto".

Aunque Novavax perdió la carrera por ser el primero, los ejecutivos de la compañía argumentan que su vacuna ayudará a llenar los márgenes de la campaña de vacunación contra la pandemia y desempeñará un papel importante para ayudar a las personas a vivir junto con el virus en el futuro.

Argumentan que su vacuna, que puede permanecer estable a la temperatura del refrigerador a largo plazo y puede tolerarse mejor que las alternativas, tendrá ventajas clave una vez que disminuyan los requisitos de la pandemia. Pero el viernes se desvanecieron las esperanzas de que la vacuna ofreciera una alternativa para las personas preocupadas por la rara inflamación cardíaca asociada con las vacunas de ARNm. Una revisión de la FDA encontró que hubo cinco casos de inflamación, principalmente en hombres, dentro de las dos semanas posteriores a la vacunación en los ensayos de la compañía, "lo que genera preocupación por una relación causal".

La vacuna Novavax está a punto de llegar a los Estados Unidos mercado ya que más de las tres cuartas partes de las personas mayores de 18 años ya están completamente vacunadas. Entre los no vacunados, algunos pueden estar esperando otra opción, pero otros pueden no estar interesados en absoluto. Novavax planea buscar una autorización ampliada para el uso de la inyección en adolescentes y como refuerzo.

Es probable que el lanzamiento de la vacuna sea más lento que el de las vacunas anteriores contra el coronavirus, que estuvieron disponibles días después de que se reunieran los asesores de la FDA.

Una revisión de la agencia publicada el viernes dijo que las pruebas y el envío de información de fabricación sobre la vacuna "todavía estaban en proceso" y serían esenciales "para garantizar la calidad y la consistencia de la vacuna para la autorización". Aún no se ha programado una reunión de asesores de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un paso crítico antes de que una vacuna esté disponible. La compañía planea tener inyecciones listas para suministrar "dentro de un período de tiempo muy corto", unas pocas semanas después de la reunión del martes de asesores de la FDA, dijo John Trizzino, director comercial de Novavax.