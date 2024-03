Estira tu cuerpo todos los días

Al final de un largo día de estar sometido a diferentes posturas, movimientos y tensiones, ¿no se te antoja relajarte?

Tal vez pensaste en un masaje, pero los beneficios de estirar el cuerpo regularmente, tienen el poder de contrarrestar los efectos dañinos de las actividades cotidianas.

Si alguna vez has hecho un mal movimiento que inesperadamente te causó un dolor terrible, seguramente te ocurrió porque no aplicaste la fuerza en el músculo adecuado y te apoyaste en una zona que no debiste. Además de por una mala técnica, esto ocurre cuando los músculos y articulaciones no están propiamente entrenados para funcionar de la manera adecuada.

Tipos de estiramientos

Antes de entrar en materia, debes saber que hay dos tipos de estiramientos: los dinámicos, que son una serie de movimientos controlados de varios músculos, y los estáticos, que mantienen un solo músculo bajo tensión por un determinado tiempo. Ninguno es mejor que otro, sino que cumplen funciones diferentes que puedes aprovechar según la actividad que harás.

Pero es importante aclarar que en cada sesión el efecto dura solamente 10 minutos, pues es el tiempo que tardan los músculos en regresar a su temperatura normal después de experimentar una subida de grados centígrados debido al movimiento.

¿Cómo estirar el cuerpo correctamente para obtener sus beneficios?

La recomendación general ES que hagas una rutina de estiramientos de mínimo 10 minutos de duración todos los días por dos meses. Pasado este tiempo, toma un descanso de una semana para darle espacio a tu cuerpo para recuperarse. También es bueno que descanses y te alimentes sanamente. Los mejores compañeros de los estiramientos son los ejercicios de fuerza y resistencia para que tu cuerpo esté preparado al cien por ciento para salir al campo de batalla todos los días sin importar qué actividades te esperan. Así que, si quieres potenciar los beneficios de estirar el cuerpo, no olvides entrenar con peso y hacer cardio.

TOMA EN CUENTA

Desarrolla flexibilidad

La elasticidad es la propiedad que tienen algunos objetos (como las ligas de goma) de poder estirar y regresar al estado inicial, mientras que viscoelasticidad se refiere a las cosas que van cambiando de forma si son estirados constantemente. Los músculos son viscoelásticos.

Gracias a esta característica es que uno de los beneficios de estirar el cuerpo es desarrollar flexibilidad. Cuando sometes a tus músculos a una tensión constante y gradualmente en aumento, estás promoviendo su estiramiento.

Mejora el movimiento de las articulaciones

Además de los músculos, las articulaciones también sufren cambios anatómicos. Específicamente en su capacidad de movimiento, ya que la práctica de diferentes posturas les ayuda a guardar en su memoria cómo deben funcionar para mantenerlas las próximas veces que les toque hacerlas.

Aumenta el umbral del dolor

Una de las recompensas más sorprendentes de ser constante en el estiramiento de tu cuerpo es neurológica. Se trata del desarrollo de la paciencia y la tolerancia, dado que resistir el dolor de estirar los músculos más allá de lo confortable es una excelente técnica para entrenar esas dos habilidades mentales que tienen efectos físicos.

Previene lesiones

En consecuencia de los beneficios anteriores, la última ventaja de estirar los músculos regularmente es prevenir lesiones tanto pequeñas como graves. La práctica constante de posturas y movimientos diferentes y cada vez más complejos enriquece la memoria de todo el sistema muscular con ases bajo la manga que podrá sacar en los momentos esperados e imprevistos.