Estos alimentos destapan tus arterias de manera natural

Uno de los aspectos más fundamentales en la calidad de vida y prevención de enfermedades es proteger al corazón y gozar de una buena salud cardiovascular. Para lograrlo mucho se ha hablado sobre la importancia de establecer un estilo de vida y alimentación saludable, de hecho son las medidas de prevención más importantes para evitar el colesterol alto; considerado el antecedente por excelencia de las enfermedades cardiacas. Tener demasiadas partículas de colesterol en la sangre hace que puedan acumularse en las paredes de las arterias y eventualmente, se pueden formar depósitos llamados placas. Los depósitos pueden estrechar o bloquear las arterias y generar diversas complicaciones que en algunos casos llegan a ser mortales. La buena noticia es que existen alimentos con bondades particulares para destapar de manera natural las arterias y combatir las enfermedades cardíacas. Es cierto que no existen ingredientes milagrosos, sin embargo en conjunto con un buen estilo de vida son extraordinarios aliados para mejorar nuestro camino a una mejor salud general y cardiovascular. Lo mejor de todo es que no son solo frutas y verdura ¡Toma nota!

1. Garbanzos

Los garbanzos son un digno representante de la familia de las legumbres y son un completo tesoro nutricional cardiovascular. Son una maravillosa fuente de proteínas de origen vegetal y de lo más saciantes, es por ello que son un buen aliado para controlar el peso corporal y las fluctuaciones de azúcar en la sangre. Sin embargo, lo que más llama la atención es que están repletos de fibra y potasio, dos de los nutrientes más importantes para disminuir los altos niveles de colesterol alto y la hipertensión. Además, son muy ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudar a aumentar el colesterol “bueno” o HLD y con ello reducen el riesgo de enfermedades y accidentes cardíacos.

2. Café

Buenas noticias para los fanáticos del café, si bien a la fecha se cuenta con numerosos estudios que avalan las propiedades medicinales del café y estas se asocian en gran parte con su alto contenido en antioxidantes. Los cuales lo han posicionado como un buen aliado para proteger la salud cerebral, hepática, el peso corporal y claro al sistema cardiovascular. El café puede hacer muchas cosas positivas por el corazón. De hecho, el consumo moderado de café ayuda a disminuir el riesgo de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y también accidente cerebrovascular. La única recomendación es apostar por el consumo de café negro, sin aditivos como las cremas, azúcar y endulcorantes.

3. Arándanos

Los arándanos se han posicionado como uno de los superalimentos del momento y además son deliciosos. Pertenecen a la familia de las bayas y se caracterizan por su alto contenido en diversos tipos de antioxidantes y nutrientes. Lo mejor de todo es que es muy sencillo integrarlos en la dieta diaria, van bien en jugos, licuados, ensaladas, con yogurt, en postres saludables y más. Sus poderosos compuestos tienen propiedades antiinflamatorias, que protegen la salud cardíaca y son de ayuda en la prevención de enfermedades asociadas. Además de ser buenos para el corazón, también es una fruta que reduce el riesgo de infección urinaria, enfermedad de las encías, úlceras de estómago y cáncer.

4. Higos

Tan solo hace pocos años los higos eran considerados una fruta poco consumida y popular, la realidad es que actualmente las cosas han cambiado y se sabe que son una fruta repleta en nutrientes. Son muy ricos, en vitaminas, minerales, antioxidantes y sobre todo fibra, aportan todos los nutrientes que protegen al corazón y lo hacen más fuerte. De manera específica se sabe que los higos son muy ricos en calcio y fibra, que benefician la salud cardiovascular y revierten algunos de los principales efectos asociados con las enfermedades cardíacas.

5. Semillas de lino

Es bien sabido que los alimentos que brillan por su contenido en ácidos grasos Omega-3, sin fundamentales en una dieta enfocada en proteger al corazón. Sin embargo solemos asociarlos en su mayoría con alimentos de origen animal, como los mariscos y los pescados grasos. La buena noticia es que existen extraordinarias fuentes de origen vegetal, como es el caso de las semillas de lino o linaza. Estas semillas se utilizan mucho en recetas healthy y están repletas de muchos antioxidantes, estrógenos y otros nutrientes que mejoran la salud y promueven la protección del corazón. También son ricas en fibra indispensable para eliminar el colesterol malo acumulado.

6. Chiles rojos picantes

Los alimentos picantes pueden ser un grandioso aliado de la salud general, no solo aportan mucho sabor, están repletos de antioxidantes, vitaminas y minerales. Se han posicionado como un gran aliado para proteger la salud inmune y cardiovascular. Gran parte de sus beneficios medicinales se relacionan con su contenido en un compuesto activo llamado capsaicina, de lo más benéfica para reducir la presión arterial y los niveles de colesterol. Así que ya lo sabes, agregar chiles rojos en tus platillos es una gran manera de proteger a tu corazón.

7. Jengibre

No podemos dejar de hablar sobre las inmensas maravillas del jengibre, que se ha posicionado como una de las mejores especias antiguas y que sigue teniendo un papel importante en la actualidad. Se cuenta con un estudio en el que se comprobó que el consumo regular de jengibre en la rutina diaria es de gran ayuda para disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas como la presión arterial y las enfermedades coronarias. Ademas es delicioso y aporta grandes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y por si fuera poro c s de lo más fácil integrarlo en la dieta diaria en infusiones, jugos, licuados, sopas, salsas y guisados.

8. Naranjas

En genera la familia de las frutas cítricas es una de las mejores adiciones dietéticas para mejorar la salud en numerosos aspectos, son saciantes, ricas en vitaminas, bajas en calorías, ricas en fibra e hidratantes. Llaman de manera especial la atención las naranjas, que no solo son ideales para saciar la sed, son poderosos protectores cardíacos. De hecho, las naranjas son de gran ayuda para absorber el colesterol asociado con la ingesta de ciertos alimentos. La fruta esta cargada de vitamina C, fibra, potasio y nutrientes que ayudan a eliminar el exceso de sodio de nuestro sistema. El consumo de la fruta también reduce la presión arterial y neutralizar las proteínas no saludables.