'Gracias al cubrebocas la influenza disminuyó'

Agencias

Ciudad de México.- El uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el aislamiento y la intensa campaña de vacunación ocasionaron que los casos de influenza estacional disminuyeran en un 60 ó 70 por ciento en la temporada 2020-2021 respecto a la de 2019- 2020.

El doctor Luis Martell, subrayó que la contagiosidad de la influenza con respecto al Covid, es menor, es decir es más fácil que las personas se contagien con el virus Sars CoV 2.

"Se han encontrado menos casos en los centros centinelas, es un número determinado de clínicas que registran estos números. Esto no quiere decir que no haya a nivel nacional sino que no han llegado a estas clínicas”, señaló.

En esta época en la que coexisten la influenza y la Covid-19 es difícil diferenciarlas nada más con los síntomas. El doctor Martell señaló que es mejor acudir al médico y realizarse una prueba de laboratorio para saber exactamente el padecimiento y no poner en riesgo la vida. Además subrayó la importancia de acudir de forma temprana al médico para atacar mejor al virus.

"Hay gente que nada más contiene sólo dolor de cabeza y un dolor corporal muy intenso, pero hasta ahí, pero cuál es la diferenciación entre Covid e influenza es muy complicado”, detalló

Si las personas presentan fiebre, tos, dolor de cabeza y cuerpo intensos deben acudir a un médico de primer contacto y a partir de esto tener un diagnóstico por pasos, primero la parte clínica y luego la de laboratorio.

El doctor Martell, enlace de Ciencias Médicas de Inmuno / Influenza para Roche México recordó la importancia de la responsabilidad de cada uno de nosotros al saber que estuvimos en contacto con un positivo a Covid y aislarnos al empezar la sintomatología.