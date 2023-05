Hábitos realistas para un estilo de vida saludable

CDMX.- ¿Comer de noche me sube de peso? ¿Los alimentos transgénicos son malos? ¿El exceso de ejercicio puede enfermarnos? ¿Son necesarios los multivitamínicos? Estas y otras muchas dudas sobre alimentación, ejercicio y salud son abordadas y resueltas por el doctor Mauricio González Arias en su libro Doctor en casa (Planeta).

A partir de estudios científicos, de su experiencia en el New York Metropolitan Hospital y en su consulta privada en Manhattan, González Arias desmiente también los principales mitos médicos sobre medicamentos, entrenamientos y alimentos milagros.

"Muchas personas tienen ideas insostenibles sobre una dieta saludable, lo mismo les sucede con el ejercicio", explica en entrevista el médico mexicano e influencer de la salud -cuenta con más 2 millones de seguidores en las redes sociales-.

Basándose en tres pilares: nutrición, ejercicio y una mentalidad positiva, propone un estilo de vida con hábitos constantes, realistas y disfrutables.

"Creo que lo que más afecta a las personas, en estos temas, son las ideas extremistas de lo que un estilo de vida saludable debe ser, y entiendo a los pacientes, porque este espacio de la vida saludable de alguna manera ha sido llenado por personas de dudosa calidad profesional y académica, es decir, en muchas ocasiones está sometida a la charlatanería", asegura.

Originario de Campeche, González Arias estudió Nutrición en Puebla y, posteriormente, la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Campeche, antes de partir a Estados Unidos, donde se especializó en Nutriología, Medicina Interna y Medicina de Emergencias en el Jackson Memorial Hospital de Miami y el New York Metropolitan Hospital.

"Llevo toda una vida, más de 18 años, promoviendo el estilo de vida como una herramienta barata, fácil y disfrutable para prevenir la marea de enfermedades crónicodegenerativas que aquejan particularmente al hispano, al que está en sus países de Latinoamérica y al que vive en Estados Unidos", explica.

De acuerdo con su experiencia ¿cuáles son los mitos más comunes que tienen los pacientes?

Cuando ves un paciente que, por ejemplo, está lidiando con la obesidad, diabetes tipo 2 o hipertensión, cuando llega el momento de discutir el peso, la masa muscular, inmediatamente les viene a la mente modelos insostenibles, inconcebibles de cómo uno debe lucir: piensan en una mujer en la playa en bikini, en un hombre con músculos por todos lados.

Tenemos estas ideas de que esa es la única forma que tenemos de lucir bien, suena muy tonto, pero muchas personas en verdad lo creen, y la vasta mayoría de los pacientes no sabe que con perder el 3, 5, 7 por ciento de su masa corporal les arroja beneficios sostenibles en la presión arterial, glucosa sanguínea, salud en general, y reduce notablemente riesgos de infartos cardiacos, cerebrales, vasculares.

Y otra cuestión que tienen en la mente los pacientes es el ejercicio, piensan que tienen que ser atletas de alto rendimiento para mantenerse sanos, cuando realmente no es así. Hoy sabemos que con 150 minutos a la semana, que son 30 minutos de lunes a viernes de ejercicio moderado, es suficiente.

Y creo que el mito más grande que desmonto en Doctor en casa es que la vida saludable es como un examen, donde si no sacas 9 o 10, entonces no valió la pena, y les explico que no es así, porque la vida está llena de altibajos: divorcio, deudas, pandemias, colapsos económicos, etcétera.

Lo que se necesita es establecer un estilo de vida constante, realista y disfrutable para que lo puedas mantener a través de todas estas mareas, de todos estos huracanes, eventos que seguramente van a suceder en la vida. Eso también lo pongo en contexto, porque las personas piensan que tienen que estar adheridas a su estilo de vida saludable el 100 por ciento de las veces, y les explico que eso no es realista.

¿Por qué le cuesta a algunas personas mantener una alimentación saludable?

Primero, porque muchas personas tienen ideas insostenibles sobre una dieta saludable: el ayuno intermitente, la dieta baja en carbohidratos, una dieta estricta en alimentos crudos, vegana, etcétera. Todos estos planes de alimentación pueden ser modificados para que sean nutricionalmente aceptables y disfrutables por una persona.

No hay una forma universal de alimentarse y, si estos planes de alimentación se basan en restricciones muy fuertes en muchos sentidos, es imposible de sostener, lo mismo sucede con el entrenamiento. 'No pain, no gain', dicen los gringos, pensamos que si no hay dolor no hay ganancia, y la verdad es que no es así.

Lo que se necesita es un estilo de vida en el que tu dieta sea prudente, aceptable, rica en frutas, verduras, harinas integrales, grasas saludables, y mantenerlo constantemente en el tiempo.

¿Hay algunos alimentos prohibidos para nuestra buena salud?

No me gusta hablar de alimentos prohibidos porque es finalmente una manera de que se propaguen estos pensamientos dicotómicos de que 'esto es bueno' y 'esto es malo', o es blanco o es negro.

De hecho, tenemos evidencia científica de que este pensamiento dicotómico abunda en las personas que quieren perder peso y, cuando piensan que esto es malo y esto es bueno, tienden a tener más fracasos, porque no entienden que la vida es flexibilidad, es constancia, es disfrute de la salud, y no saben poner esto en la balanza.

Por eso prefiero evitar hablar de alimentos prohibidos y más bien hablar de alimentos que me gusta recomendar, de la fibra por ejemplo, de la nutrición saludable, donde no todo son ensaladas, hay cosas deliciosas y saludables, los tacos pueden ser saludables.

¿Son necesarios los multivitamínicos?

En Estados Unidos es un negocio de billones y billones de dólares. Desafortunadamente más del 97 por ciento de los suplementos no tienen evidencia científica de que tengan algún beneficio, salvo casos muy específicos, como la vitamina D o cuando hay deficiencia de vitaminas en el caso de los veganos o que tengan una incapacidad de absorción, o en mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años con problemas gastrointestinales, etcétera.

En el peor de los casos un multivitamínico no es adverso, pero no hay nada que pueda solventar las deficiencias de la dieta y del ejercicio.

En el libro, González Arias también comparte una rutina de entrenamiento de fuerza y una tabla de progreso para que el lector pueda seguir el programa y documentar sus avances.

Y, para completar el círculo, ofrece recetas saludables y deliciosas, elaboradas por su esposa, Mayte Moncada.

"La intención de este libro es que la gente respire, que cuando lo termine diga: bueno, vivir saludable no es tan difícil, creo que esto sí lo puedo lograr", concluye.

Mitos y realidades

En Doctor en casa, el médico Mauricio González Arias aborda las falsas creencias sobre lo que representa un estilo de vida saludable, aquí algunas de ellas.

1

No puedes perder peso si sigues consumiendo carbohidratos

Nada más alejado de la realidad. Siempre y cuando consumas carbohidratos de buena calidad, como frutas, verduras y cereales integrales, no debes tener problema alguno. Una excepción son las personas que padecen diabetes tipo 1.

2

Comer de noche me sube de peso

Es falso. Lo que dicta el peso corporal de un ser humano es la genética, la ingesta calórica total, el gasto energético, el metabolismo basal. etc. Si una persona consume una cantidad de calorías adecuadas, no importa si las consume de día o de noche.

3

Los alimentos transgénicos son malos

Los alimentos genéticamente modificados están muy regulados y para poder ponerlos en circulación tienen que demostrar su seguridad con pruebas contundentes. Hasta el momento no hay ninguna evidencia de que perjudiquen la salud humana en ninguna forma.

4

El café es terrible para el sistema nervioso

En dosis grandes puede causar ansiedad, sudoración excesiva y un latido cardiaco acelerado, pero en dosis de entre 100-300 mg al día puede incluso reducir la incidencia de depresión leve y moderada.

5

En cuanto al ejercicio, entre más mejor

Hoy sabemos que 30 minutos de un ejercicio moderado cinco días por semana es suficiente para ver resultados en salud, como mejor regulación de lípidos, movilidad y capacidad pulmonar.