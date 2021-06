La peligrosa variante Delta

The New York Times

Gran Bretaña ha tenido una de las respuestas contra el Covid-19 más exitosas del mundo en los últimos meses.

A diferencia de la Unión Europea, el gobierno británico entendió que obtener rápidamente las dosis de la vacuna importaba más que negociar el precio más bajo. A diferencia de Estados Unidos, Gran Bretaña estaba dispuesta a imponer restricciones a nivel nacional nuevamente a fines del año pasado para reducir el número de casos. Los funcionarios británicos también optaron por maximizar las primeras inyecciones de la vacuna y retrasar las segundas inyecciones, reconociendo que la estrategia podría reducir más rápidamente los casos de Covid.

Gracias a estos movimientos, el Covid se ha eliminado más rápidamente en Gran Bretaña que en casi cualquier otro país. Menos de 10 británicos por día han estado muriendo en las últimas semanas, frente a los 1 mil 200 diarios a finales de enero. Sobre una base per cápita, la tasa de mortalidad de Gran Bretaña el mes pasado fue menos de una décima parte de la tasa de Estados Unidos.

A pesar de este éxito, Gran Bretaña ahora está lidiando con un aumento en los casos de Covid. La causa principal parece ser la variante del virus altamente infecciosa conocida como Delta, que se detectó por primera vez en la India. Los recientes movimientos de Gran Bretaña para reabrir la sociedad probablemente también juegan un papel.

El aumento es un recordatorio de que el progreso contra la pandemia, incluso el progreso extremo, no equivale a la victoria final. La experiencia de Gran Bretaña también sugiere que los casos pueden aumentar pronto en Estados Unidos. "Lo que estamos viendo en el Reino Unido es muy probable que aparezca pronto en otros países occidentales", escribió John Burn-Murdoch de The Financial Times.

¿Qué tan mala es la variante Delta?

En relación a donde estaba Gran Bretaña en enero, el reciente aumento de casos de Covid es mínimo. Pero todavía hay motivos de preocupación. Por pequeño que parezca este aumento, los nuevos casos de Covid se han más que duplicado durante el último mes, de 2 mil a 4 mil por día.

¿Aumentarán las muertes?

Afortunadamente, es casi seguro que el aumento actual causará menos muertes que los brotes anteriores, porque la mayoría de las personas vulnerables a enfermedades graves ya han sido vacunadas. Alrededor del 90 por ciento de los británicos de 65 años o más han recibido ambas inyecciones. Y las vacunas continúan pareciendo efectivas contra la variante Delta, dicen los investigadores.