La planta que ayuda a prevenir problemas cardíacos, digestivos y de estreñimiento

Ciudad de México.- La planta en cuestión se trata del orégano, al cual se le conoce también como orenga o mejorana silvestre, se trata de una planta aromática que se usa dentro de la gastronomía y medicina. Pertenece a la familia de las Lamiaceae y sus hojas tienen un aspecto ovalado y de color verde oscuro, mismas que desprenden un olor intenso.

El orégano se puede cultivar bajo condiciones cálidas en jardines, huertos e interiores en macetas. Dentro de la cocina se utilizan sus hojas secas como especia para poder sazonar carnes, pescados, aves, salsas, ensaladas, pastas, pizzas y caldos. Además es uno de los ingredientes más esenciales para aromatizar el pozole, uno de los platillos más tradicionales de México, donde esta hierba se maneja principalmente con fines gastronómicos.

Dentro de sus propiedades medicinales tiene un alto contenido en minerales y ácidos, los cuales ayudan a disminuir dolores de cabeza, estómago, garganta, articulaciones y muelas, además contribuye a prevenir problemas cardíacos, digestivos y de estreñimiento, y también alivia los malestares de la tos, asma y resfriados.

Por otra parte también destaca por tener un gran potencial económico y una importante demanda internacional, gracias a sus usos en la industria farmacéutica y cosmética. Además, en México la producción de orégano rebasa las 80 toneladas.

¿Cuáles son los beneficios del orégano?

- Mejora el sistema cardiovascular: ayuda a mejorar el funcionamiento del corazón, gracias a su contenido de potasio es que logra mantener bajo control la presión arterial. La frecuencia de los latidos del corazón también se regula debido a dicho componente.

- Alivia la rinitis y sinusitis: ya que el orégano sirve como antihistamínico, de tal forma que las personas que padecen enfermedades como las anteriormente mencionadas pueden auxiliarse con una infusión de dicha planta.

- Protege contra las bacterias: el Origanum vulgare funciona como un antibiótico, por tal motivo es posible poder eliminar por completo tanto la aparición de las bacterias, como de las enfermedades que estas producen.

- Cuida la piel: una de las razones por las que la piel pierde lozanía se debe a la oxidación natural que sufre el cuerpo humano, pero el orégano actúa como antioxidante y ayuda a mantener la capacidad de regeneración de la piel, permitiendo lucir una piel sana.

- Fortalece los huesos: debido a su concentración de vitamina K, calcio y hierro la estructura ósea se fortalece, además es recomendado para aquellas personas con tendencia a la osteoporosis y enfermedades similares.

Para poder preparar un té de orégano se debe poner a hervir un litro de agua y añadir un puño de hojas limpias, pueden ser secas o frescas, posteriormente dejar hervir durante diez minutos, retirar el gua del fuego y dejarla reposar cinco minutos, por último se tendrán que retirar la hojas y servir, la infusión podrá endulzarse al gusto con miel, azúcar o algún sustituto de azúcar.

El valor nutricional que posee por cada 100 gramos es de:

- Grasas.: poco más de 10 gramos.

- Proteínas: 11 gramos.

- Calcio: 0.15 gramos.

- Sodio: 0.15 gramos.

- Potasio: 16 gramos.

- Magnesio: 2.70 gramos.

- Fósforo: 2 gramos.

- Zinc: 0.44 gramos.

- Vitaminas: A, E, B1 y B2.

¿Cuáles son las contradicciones de consumirlo?

A pesar de que su uso no requiere de ningún químico adicional el orégano no representa ningún tipo de riesgo para la salud, sin embargo médicos tradicionales no recomiendan el suso de su aceite en las siguientes personas:

- Mujeres embarazadas: puesto que su concentración podría llegar a afectar al bebé.

- Infantes: debido a la potencia con la que cuenta dicha presentación, es recomendable no utilizarlo.