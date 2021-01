Lengua Covid: el nuevo síntoma que podría alertar de una infección de coronavirus

Tos seca, dolores poderosos de cabeza y malestar respiratorio se encuentran entre los síntomas más fácilmente identificables de una infección por coronavirus. La pérdida de olfato y de gusto son indicadores también de que el virus se replica en el organismo. Sin embargo, no son las únicas manifestaciones físicas de que el virus ingresó al cuerpo humano: la “lengua Covid” es prueba de esto.

¿Cómo identificar este síntoma?

Foto: Getty Images

Recientemente se registró una nueva manifestación de que el Covid-19 infectó a una persona: la “lengua Covid” es uno de los síntomas menos comunes que se presentan cuando la enfermedad entró al cuerpo. Sin embargo, es una realidad que diversos pacientes positivos han presentado una serie de llagas y úlceras en la superficie de la lengua.

El epidemiólogo británico Tim Spector recordó por medio de su cuenta de Twitter que 1 de 5 casos positivos de Covid-19 en el Reino Unido están presentando síntomas poco comunes, o menos frecuentemente asociados a coronavirus:

“[…] todavía presenta síntomas menos comunes que no figuran en la lista oficial del Sistema de Salud Público de Inglaterra (Public Health England, PHE), como las erupciones cutáneas”.

Con respecto a esto, destacó que estas erupciones sobre la lengua van en aumento. Según la OMS, los síntomas más comunes se presentan en este orden: fiebre, tos seca constante, mareos y ganas de vomitar, e incluso en algunos casos, diarrea o problemas gastrointestinales.

Pre Covid tongue – our group at @KingsCollegeLon led by @VeroBataille were the first to highlight the importance and high predictive ability of Covid associated rashes that affect around one in 12 cases and often the first symptom. Paper now published w links to photos. Thanks! https://t.co/PLHB1eWoy2

— Tim Spector (@timspector) January 17, 2021

Te recomendamos: Japón detecta una nueva variante de Covid-19 más contagiosa, pero igual de letal

¿Cómo se puede tratar?

Foto: Getty Images

Originalmente, cuando se observó este fenómeno por primera vez, se trató como una candidiasis oral común, con antibióticos específicos. Sin embargo, este método no fue lo suficientemente efectivo. Con el tiempo, si se trata de un síntoma más de coronavirus, parece mejorar al mismo tiempo que se recupera el gusto.

Eventualmente, las llagas ceden. Sin embargo, ha llamado la atención de diversos médicos en todo el mundo por lo poco frecuente que es: sólo el 2 % de los pacientes suelen presentarla. Debido a esto, se le ha denominado coloquialmente como “lengua geográfica“, por las formas que se generan sobre la superficie de la lengua.

Fuente: www.muyinteresante.com.mx