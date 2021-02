Mexicanos, quienes mayor peso han ganado durante la pandemia en el mundo

Ciudad de México.- Durante la pandemia de Covid-19, millones de personas se han visto obligadas a permanecer en casa para prevenir la propagación del virus del SARS-CoV-2. A pesar de que el confinamiento es uno de los métodos más eficaces de frenar la propagación del virus, también ha tenido devastadoras consecuencias en la salud, pues el encierro puede causar sobrepeso, obesidad, ansiedad y depresión, entre otras enfermedades.

Aunque muchas personas se han acostumbrado al encierro y a ejercitarse dentro de casa, muchas otras han subido de peso debido a diferentes factores. Por lo tanto, debemos adoptar un estilo de vida más saludable con el fin de estar saludable en medio de una crisis de salud.

En un estudio titulado “Acciones & intervenciones para la pérdida de peso” (Actions & Interventions for Weight Loss), el cual fue publicado por Ipsos, un grupo de científicos exploraron los hábitos alimenticios y de ejercicio en diferentes países durante los meses más recientes de la pandemia de Covid-19.

El estudio encontró que los mexicanos son los que más han ganado peso durante la pandemia de Covid-19, pues en promedio ganaron 8.5 kilos, mientras que el promedio mundial es de 6.1 kilos. E pesar de esto, todo indica que los mexicanos están adoptando estilos de vida más saludables, aquí te decimos de qué se trata.

¿Qué están haciendo las personas para bajar de peso?

Después de conducir este estudio en países de todo el mundo, los expertos encontraron que la gente está modificando sus hábitos con la esperanza de bajar de peso.

A nivel mundial, estas son las acciones implementadas por las personas:

1. El 52% está comiendo de manera más saludable, aunque no está a dieta.

2. El 52% también está haciendo más ejercicio.

3. El 44% está reduciendo la ingesta de alimentos.

4. Tan solo el 38% está reduciendo el consumo de bebidas azucaradas.

5. El 15% está bebiendo menos alcohol para bajar de peso.

¿Qué dice el estudio sobre los mexicanos?

El estudio señala que entre los mexicanos que dijeron que estaban intentando bajar de peso, solo el 50% de ellos está haciendo más ejercicio para lograr su objetivo. Por otro lado, solo el 31% está reduciendo la cantidad de comida que ingieren al día.

Todo parece indicar que los mexicanos que intentan bajar de peso están optando por un estilo de vida más saludable en lugar de someterse a dietas estrictas, ya que el 68% indicó que están comiendo de manera más saludable, pero no están haciendo una dieta. Aunque cabe resaltar que solo en 40% está evitando el consumo de bebidas azucaradas, mientras que solo el 5% de los mexicanos ha dejado de tomar alcohol para bajar de peso.

Por otro lado, parece que las campañas contra la obesidad y el etiquetado de productos poco saludables ha surtido efecto entre los mexicanos. Según el estudio de Ipsos, entre los mexicanos que están buscando bajar de peso, el 68% está reduciendo su consumo de azúcares, mientras que el 52% de aquellos que no están buscando bajar de peso también están reduciendo la ingesta de azúcares.

En cuanto a la ingesta de calorías, entre los mexicanos que están buscando bajar de peso, el 34% está reduciendo la ingesta de calorías, mientras que el 29% de aquellos que no están buscando bajar de peso también están reduciendo la ingesta de calorías.

Respecto a los carbohidratos, los mexicanos también buscan dejar de lado estos alimentos. Entre los mexicanos que están buscando bajar de peso, el 36% está reduciendo la ingesta de carbohidratos, mientras que el 31% de aquellos que no están buscando bajar de peso también están reduciendo la ingesta de carbohidratos.

Sorprendentemente, aquellos mexicanos que no están buscando bajar de peso están más interesados en dejar de comer comida procesada, 40%, que aquellos que si están buscando bajar de peso, 39%. Desafortunadamente este no es el caso de las grasas saturadas, pues entre los mexicanos que están buscando bajar de peso, el 43% está reduciendo la ingesta de grasas saturadas, mientras que el 40% de aquellos que no están buscando bajar de peso también están reduciendo la ingesta de grasas saturadas.

Referente al consumo de carnes, entre los mexicanos que están buscando bajar de peso, el 6% está reduciendo el consumo de carne, mientras que el 4% de aquellos que no están buscando bajar de peso también están reduciendo el consumo de carnes.

¿En qué países subieron más de peso?

1. México

2. Arabia Saudita

3. Argentina

4. Perú

5. Chile

6. Sudáfrica

7. Polonia

8. Hungría

9. India

10. Estados Unidos

¿Qué pueden hacer los gobiernos y compañías privadas para ayudar a las personas a bajar de peso?

De acuerdo con el estudio, hay varias cosas que ambos sectores pueden hacer para ayudar en la pérdida de peso: proveer alimentos saludables a menor precio, así como acceso a lugares en donde la gente pueda hacer ejercicio.

Fuente: www.elimparcial.com