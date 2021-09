Mitos del dolor de espalda

Por dormir chueco, por estrés o a consecuencia del ejercicio, son solo algunos de los mitos que se han creado en torno al dolor de espalda y que los especialistas del Centro de la Columna Vertebral aclaran, pues aseguran, puede haber causas específicas para cada uno que tendrían que ver con problemas en la columna vertebral

Gerardo Aanderud, director del Centro de la Columna Vertebral, y la doctora Karen Espinoza especialista en el tema, precisan que si bien son creencias populares transmitidas generacionalmente, detrás de estos mitos podrían haber problemáticas vertebrales que deben ser tratadas por profesionales en la materia.

“La mayoría de los pacientes que llegan a nuestras seis clínicas explican que empezaron con un pequeño dolor en la espalda y que por ser tolerable, no atendieron. El restar importancia a esos síntomas de que algo no va bien con la salud de su cuerpo, es lo que los llevó a casos extremos en los que por el dolor, no pueden caminar, no se pueden sentar o no pueden hacer sus actividades cotidianas con normalidad”, explica Aanderud.

Uno de los principales mitos sobre este tema, es que el dolor de espalda lo presentan únicamente personas de la tercera edad por el desgaste del paso de los años, sin embargo, la doctora Karen Espinoza desmiente este mito, ya que puede presentarse en pacientes de todas las edades.

“Las lumbalgias, como médicamente se le conoce al dolor de espalda, se presenta en personas de todas las edades. Si bien, la gran mayoría de pacientes son de la tercera edad, en las clínicas del Centro de la Columna Vertebral tratamos a jóvenes de 15 o 16 años con problemas de escoliosis o hernias de disco, a pesar de que el rango de mayor incidencia se encuentra entre los 30 y 45 años por ser el sector poblacional más activo”, explica.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el dolor lumbar es la causa número uno en México de incapacidad laboral. Hasta 2017, la institución tuvo registro de más de 300 mil consultas por lumbalgia, cifra que pudo incrementar considerablemente tras los confinamientos.

“Las lumbalgias y dolores presentados en la espalda son padecimientos muy comunes pero deben ser tratados con completa seriedad, pues así como el dato del IMSS lo revela, ocasionan incapacidad laboral y funcional”, enfatizaron los especialistas del Centro de la Columna Vertebral.

Otro de los mitos que se ha relacionado con mayor frecuencia al dolor de espalda, señala que una vez presente no se puede hacer nada para aliviarlo más que tomar analgésicos para aminorar su presencia. A lo que los especialistas de las clínicas reconocidas por innovar en tratamientos a través del Método Ovando Sanders, refieren que la automedicación es una práctica que debe eliminarse por completo, por los efectos colaterales que puede ocasionar en la salud del cuerpo.

“Nuestra recomendación siempre será que no se automediquen, que asistan con especialistas para ser diagnosticados de manera correcta. En el Centro de la Columna Vertebral implementamos en todos nuestros pacientes valoraciones muy detalladas que nos permiten identificar el verdadero origen de las lumbalgias y que hay que decirlo, muy pocas veces tiene que ver con todos estos mitos que se han creado y difundido sobre el dolor de espalda”, indicaron.

El Centro de la Columna Vertebral cuenta con seis clínicas ubicadas en la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Estado de México y Monterrey, en donde especialistas de alto nivel han atendido a más de 30,000 pacientes en los últimos 24 años.

“Nuestros pacientes pueden tener la certeza de que serán atendidos por especialistas altamente capacitados y bajo el Método Ovando Sanders, que es una de las técnicas más vanguardistas e innovadoras que no solo les permite llevar un tratamiento no invasivo, sino que resulta mucho más accesible económicamente en comparación con someterse a una cirugía y llevar el proceso tradicional de recuperación”, puntualizaron.

Para conocer más información sobre el Centro de la Columna Vertebral, los padecimientos, tratamientos, así como el Método Ovando Sanders, puede consultarse su sitio oficial https://www.centrodelacolumnavertebral.com.mx.