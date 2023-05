Nuevo gel detiene los tumores cerebrales en ratones con una eficacia del 100%

Ciudad de México.- Un equipo de científicos de la Universidad Johns Hopkins, EU, desarrolló recientemente un novedoso gel para administrar medicamentos, y gracias al cual curaron a todos los ratones afectados por un agresivo cáncer cerebral. Este resultado experimental ofrece una nueva esperanza para los pacientes diagnosticados con glioblastoma, uno de los tumores cerebrales más mortales y comunes en humanos.

¿Cómo funciona?

Los investigadores combinaron el anticuerpo aCD47 con paclitaxel, un medicamento contra varios tipos de cáncer, en una solución de gel que se autoensambla en filamentos nanométricos. Los filamentos rellenan los pequeños surcos que quedan después de extirpar quirúrgicamente el tumor cerebral y constantemente liberan el medicamento durante varias semanas. Así, sus ingredientes activos permanecen cerca del lugar de la inyección, alcanzando las áreas que resultan inaccesibles a la cirugía.

El fármaco se encarga de eliminar las células cancerosas persistentes y suprimir el crecimiento tumoral, mientras que el anticuerpo específico bloquea los macrófagos, que en ciertos casos protege las células cancerosas y permite un crecimiento tumoral agresivo.

Cuando los investigadores volvieron a desafiar a los ratones supervivientes con un nuevo tumor de glioblastoma, sus sistemas inmunológicos por sí solos vencieron al cáncer sin medicación adicional. Al parecer el gel no solo previene el cáncer, sino que también ayuda a crear la memoria inmunológica necesaria para evitar la recurrencia.

De la mano de la cirugía

Sin embargo, la aplicación del gel directamente en el cerebro sin extirpación quirúrgica del tumor dio como resultado una tasa de supervivencia del 50%, por lo que los científicos consideran que la cirugía es esencial para que este enfoque funcione al 100%. "Es probable que la cirugía alivie algo de esa presión y permita más tiempo para que el gel active el sistema inmunitario para combatir las células cancerosas", comentó Honggang Cui, ingeniero químico y biomolecular que dirigió la investigación.

"A pesar de los avances tecnológicos recientes, existe una gran necesidad de nuevas estrategias de tratamiento", señaló Cui. "Creemos que este hidrogel será el futuro y complementará los tratamientos actuales para el cáncer de cerebro", subrayó. Los resultados se publicaron recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Expectativas esperanzadoras

"Por lo general, no vemos una supervivencia del 100 % en los modelos de ratón de esta enfermedad", expuso Betty Tyler, coautora del trabajo. "Pensar que existe potencial para que esta nueva combinación de hidrogel cambie la curva de supervivencia de los pacientes con glioblastoma es muy emocionante", indicó.

El nuevo gel ofrece esperanza para el futuro tratamiento del glioblastoma porque integra la quimioterapia y la inmunoterapia, una combinación de terapias contra el cáncer que, según los investigadores, es difícil de administrar intracranealmente de manera simultánea debido a la composición molecular de los ingredientes. "El gel se implanta en el momento de la resección del tumor, lo que hace que funcione muy bien", explica Tyler. "El desafío para nosotros ahora es transferir un emocionante fenómeno de laboratorio a ensayos clínicos", Subrayó el coautor, Henry Brem, neurocirujano en jefe en el Hospital Johns Hopkins.