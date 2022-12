Oficial: Llega sexta ola de Covid aquí

La sexta ola de Covid-19 ya se encuentra en México según lo confirmó el subsecretario de prevención promoción de salud, Hugo López Gatell, luego de emitir el último reporte epidemiológico a nivel nacional. Si bien, aclaró que se trata de un avance lento, el repunte de contagios dibuja ya la sexta ola y entre los estados con mayor número de contagios se encuentra Chihuahua. No obstante, el secretario de Salud estatal, Felipe Sandoval, informó que se presentó un leve descenso, por lo que hasta el momento no se espera aplicar medidas como regresar a la obligatoriedad de cubrebocas como ha sucedido en otros estados. El incremento de casos que se presenta desde hace tres semanas se debe a la temporada invernal, en que las infecciones respiratorias causadas por virus tienen mayor capacidad de transmisión debido a que las secreciones respiratorias duran más tiempo en el aire, por la congregación en espacios cerrados y baja la respuesta inmune en el árbol respiratorio, explicó Gatell. Señaló que en la curva epidémica empieza a notarse el incremento, que sin embargo es lento a comparación de olas como la cuarta o quinta. “En cuanto a mortalidad la segunda ola fue la más mortal y después empezó a reducirse. Y aunque se presentaban las olas, la tercera, cuarta y quinta, y ahora este sexto aumento, la mortalidad es francamente baja”, destacó López Gatell. Señaló que esto es debido a la campaña de vacunación con la que se ha alcanzado 8A EL DIARIO de CHIHUAHUA / Jueves 15 de diciembre de 2022, Chihuahua, Chih. local Llega sexta ola Covid a México a más del 80 por ciento de la población y destacó que este antiviral seguirá brindando cierta inmunidad a la población. “La protección de las vacunas en general se mantiene por mucho tiempo. Ha habido un fenómeno que se llama escape inmunitario, que podría se ha puesto como una preocupación en donde podría ser que las variantes que se van presentando tengan menor capacidad de ser reconocidas por las defensas, los anticuerpos provocados por la vacuna. Pero este no ha sido un fenómeno generalizado que haya disminuido la efectividad neta de las vacunas.