Pasatiempos que ayudan a la salud mental

La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha hecho que las consecuencias tanto físicas como mentales de los confinamientos sigan presentes todavía. ¿Cómo podremos enfrentarnos a ello?

Más allá de llamar a la calma y establecer rutinas marcadas que serán de gran ayuda a la hora de enfrentarnos a la situación, desde el equipo de psicólogos de ifeel recomiendan realizar diferentes actividades según tu objetivo: desarrollar paciencia, crecer en autoconfianza, reducir el estrés... Hablamos de pasatiempos cuyos beneficios son claves para mejorar la salud mental, siempre relegada a un segundo plano en favor de la física.

Frenar el estrés y aumentar la autoestima: el bricolaje

Este tipo de actividades pueden llegar a aportarnos, además de unas cuantas horas de actividad física, una gran sensación de satisfacción con nosotros mismos. Estamos acostumbrados a que sean otros quienes arreglan por nosotros las cosas de la casa y muy a menudo se debe a que no nos sentimos capaces de llevar a cabo esas tareas más artesanales. Realizarlas por nosotros mismos nos puede aportar una agradable sensación de autonomía y nos ayudará a vernos como personas hábiles y "apañadas", lo cual resulta muy beneficioso en cuanto a nuestra autoestima. No es necesario que lo hagamos solos, contar con ayuda y compañía siempre lo hará más ameno.

Desarrollar paciencia: los rompecabezas y la jardinería

Cualquiera cuenta con un par de rompecabezas en casa, son posiblemente uno de los los juguetes más antiguos que existen y además son adecuados prácticamente para cualquier edad. Más allá de entretener, los expertos de ifeel consideran que entregarse a estas construcciones puede ayudar a potenciar capacidades cognitivas y emocionales que tienen que ver con lo espacial pero también con la contención, el saber esperar, aguzar diferentes sentidos a partir de la observación y plantearse una tarea más o menos compleja dividiéndola en secciones asumibles.

Otro de los pasatiempos que puede ser clave para bienestar interior es la jardinería. Cuidar las macetas de nuestra casa, la terraza o el patio con el que contamos de una manera consciente y poniendo especial atención a lo que estamos haciendo puede promover un ritmo interior orientado al crecimiento, la observación reposada, la paciencia y la amabilidad. El simple hecho de ocuparnos de una planta, unas flores o del cultivar de nuestros propios vegetales puede lograr que nuestro mundo interior no se encasquille en las preocupaciones, puede convertirse en un anclaje beneficioso en momentos de tristeza, agitación interior, aburrimiento o desconcierto, según apuntan los expertos.

Aumentar paz interior: organización/planificación

Dejar ir aquellas cosas que ya no necesitamos, reciclarlas o incluso regalarlas puede ser útil si nos sentimos dispersos, con falta de espacio o intranquilos. Ordenar nuestras estanterías, armarios y mesas y limpiar la casa no son las primeras actividades que nos planteamos como diversión, pero nos ayudan a diferenciar aquello que nos sirve de aquello que ya no. Despiertan una sensación de ligereza y comodidad.

Creatividad y gratificación: la costura y la cocina

Por un lado, la costura puede ser de gran utilidad cuando tenemos la mente muy dispersa, algo muy común cuando pasamos muchas horas en casa o vamos sumando problemas y quebraderos de cabeza.

Es entretenido y consigue potenciara nuestra creatividad y precisión. Saca a la luz nuestra faceta más artística y creativa.

Mientras que la cocina es de gran ayuda cuando necesitamos distraernos y buscar un objetivo gratificante. Cuanto más complejo sea el reto, mayor será el placer y la satisfacción con uno mismo al terminarlo.