Prepara tu botiquín para el coronavirus

Ahora mismo no hay cura para el coronavirus. Y aunque algunos médicos e investigadores van avanzando con diferentes maneras de tratar la enfermedad, aún queda mucho por saber.

Siguen todavía identificándose muchos síntomas comunes y las familias que se quedan en casa pueden tomar medidas para prepararse en caso de que alguien se enferme, para controlar mejor la salud y aliviar los síntomas. Muchas personas que contraen coronavirus se sienten mal, pero mejoran en unas pocas semanas.

Para comenzar, asegúrate de tener un suministro de los medicamentos recetados que tomas para por lo menos 30 días, y también de verificar que tienes un botiquín de primeros auxilios bien abastecido.

Para tener una idea de qué más debes —y no debes— tener en tu botiquín en este momento, hablamos con médicos y farmacéuticos en todo Estados Unidos. Aquí están la medicina y el equipo que recomiendan.

¿Botiquín o armario del pasillo?

Incluso antes de ir a la farmacia, asegúrate de que tus medicinas y equipos se puedan almacenar de manera segura.

“Un botiquín en un baño que se humedece al ducharse no es un lugar ideal”, dijo Ilisa Bernstein, vicepresidenta senior de práctica farmacéutica y asuntos gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Farmacéuticos. “Con el tiempo, la humedad podría afectar los ingredientes”.

Un armario de ropa en el pasillo es mejor, dijo. Eso no significa que debas tirar los remedios viejos, pero es bueno saberlo para el futuro. Donde sea que los guardes, asegúrate de que las botellas estén fuera del alcance de los niños.

Termómetros

La fiebre es uno de los síntomas principales del coronavirus.

Si tienes un termómetro en casa, asegúrate de tener baterías adicionales. Si tienes dos, controla tu temperatura en ambos: no son infalibles. Entre usos, desinfecta el termómetro con alcohol o peróxido.

Si vas a comprar un termómetro, los lectores orales son los mejores, dijo Stacey Curtis, profesora asistente de medicina clínica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Florida. Un termómetro de oído debe colocarse de forma adecuada para mayor precisión, y un termómetro de frente podría no obtener una buena lectura si el paciente está sudando, dijo.

Pero algunas farmacias están sin existencias, y algunas opciones en línea no están verificadas o toman un largo tiempo en entregarse. Si no puedes conseguir un termómetro rápidamente, no te asustes.

Aunque puede ser un alivio saber el número exacto, será obvio si tienes fiebre, dijo Stephen Eckel, profesor asociado de medicina clínica en la Escuela Eshelman de Farmacia de la Universidad de North Carolina. Tendrás frío y temblores, y a menudo sudarás o te sonrojarás. Si estás excepcionalmente débil, mareado o alucinando, llama a tus médicos. Consulta con ellos antes de ir al hospital.

Oxímetros de pulso

Algunos pacientes desarrollan una neumonía que puede hacer que los niveles de oxígeno disminuyan antes de experimentar síntomas graves. Un oxímetro de pulso es un dispositivo portátil con forma de clip que mide los niveles de oxígeno de tu torrente sanguíneo. Algunos se enganchan en la punta de los dedos o en los lóbulos de las orejas. Las lecturas normales generalmente varían del 95 al 100 por ciento. Un nivel de oxígeno en la sangre por debajo de 90 es considerado bajo.

También ha habido escasez de oxímetros de pulso. Si no puedes hallar uno de inmediato, probablemente puedes encontrar uno que pueda entregarse en unas pocas semanas o en un mes.

Si te enfermas y no tienes un oxímetro de pulso en casa, no te asustes. Aunque puede ser tranquilizador poner un número a tu síntoma, no siempre es necesario, dijo Albert Rizzo, director médico de la Asociación Estadounidense del Pulmón.

“Odio que mis pacientes se obsesionen con números como este”, dijo. “Creo que es más importante que escuches lo que tu cuerpo te dice”.

Si tienes dificultades para respirar, llama a tu médico y comunícale síntomas concretos: ahora me falta el aliento más que ayer, no puedo subir las escaleras, estoy tosiendo más.

“No digo que no lo compres, pero no es lo que tendría entre mis prioridades cuando es difícil de conseguir”, dijo Rizzo de los oxímetros de pulso. “Si sientes falta de aliento lo suficiente como para querer un oxímetro de pulso, llama a tu médico”.

A la mayoría de las personas les va bien sin ellos. También puedes pedirle prestado uno a un amigo (se desinfectan fácilmente) o hablar con tu médico para que te revisen los niveles de oxígeno en un centro de atención urgente.

Antipiréticos y analgésicos

Tanto el acetaminofén como el ibuprofeno reducirán la fiebre, y pueden ser usados para tratar los síntomas incómodos: dolor de cabeza, dolores y escalofríos.

Los farmacéuticos advierten contra tomar demasiado acetaminofén, que puede causar daño hepático severo. Y debes tener en cuenta que muchas medicinas para la tos de venta libre también contienen acetaminofén. La cantidad total de acetaminofén que se toma en analgésicos y medicamentos para el resfriado no debe exceder los 3000 miligramos al día. Además, no se debe consumir alcohol al tomar acetaminofén.

Los pacientes con afecciones subyacentes deben verificar antes de tomar cualquier medicina. Además, los niños y los adultos necesitan diferentes dosis. Asegúrate de leer la etiqueta antes de dar remedios a los niños.

Algunos doctores advierten contra la reducción de la fiebre. El sistema inmunitario funciona mejor cuando la temperatura del cuerpo es más alta, y decenas de estudios han mostrado que la fiebre es beneficiosa para combatir las infecciones.

“Cuando se usan medicamentos para reducir la fiebre, como se ha demostrado una y otra vez, disminuye la capacidad del cuerpo para producir anticuerpos”, dijo Paul Offit, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Pennsylvania y el Hospital de Niños de Filadelfia. Incluso si es incómodo, podría ser mejor sudar la enfermedad.

Ha habido controversia sobre si es seguro tomar ibuprofeno para el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud dijo que no estaba al tanto de ninguna investigación que mostrara que la medicina de venta libre no debe ser tomada por pacientes infectados.

Remedios de venta libre

Hay otras cosas que pueden aliviar algunos síntomas. Las pastillas para la garganta aliviarán los dolores que pueden resultar de la tos. Asegúrate de que los niños no se atraganten con ellas. Si te preocupa, la miel también funciona (aunque no es recomendada para niños menores de dos años).

El coronavirus puede provocar náuseas o diarrea. Aunque puede ser incómodo, podría ser mejor dejar que ocurra cualquier molestia gastrointestinal, porque es una forma en que tu cuerpo elimina la infección. “No recomendamos a nadie que tome nada para detener la diarrea”, dijo Curtis, de la Universidad de Florida. “Queremos que la tengan”.

Pero la diarrea puede causar deshidratación, así que ella recomienda conseguir una bebida de restitución de electrolitos como Pedialyte para reemplazar los minerales. Las bebidas deportivas comunes son azucaradas y tienen menos impacto.

Los remedios contra el resfriado son en gran medida ineficaces, pero los antihistamínicos pueden ayudar si tienes alergias estacionales.

Lo más importante, si te sientes mal, es comunicarte con un médico o farmacéutico. Aunque puede llevar tiempo esperar en la línea, la llamada a un farmacéutico es gratuita. Él o ella te puede ayudar a hablar sobre tus preocupaciones y darte consejos.