Propagación del Covid-19 en hogares es 'rápida y común', según estudio

Tomada de Internet

La propagación de covid-19 entre los miembros de un hogar después de que una persona se infecta es "común" y ocurre rápidamente después del inicio de la enfermedad, según un nuevo estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, (CDC, por sus siglas en inglés), informó CNN.

La persona expuesta o sospechosa de tener covid-19 debe ser aislada antes de hacerse la prueba y antes de que los resultados de la prueba regresen para proteger a otras personas en el hogar, dijo el estudio, publicado el viernes en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC.

"Debido a que el aislamiento inmediato de las personas con covid-19 puede reducir la transmisión en el hogar, las personas que sospechen que podrían tener covid-19 deben aislarse, quedarse en casa y usar un dormitorio y un baño separados si es posible", escribió un equipo dirigido por los investigadores de los CDC.

Además, todos los miembros del hogar deben usar mascarillas en todo momento en los espacios comunes, dijo el equipo.

La propagación del covid-19 a otras personas ocurrió en cuestión de días

La investigación, parte de un estudio en curso apoyado por los CDC, siguió a 101 personas inicialmente infectadas con covid-19 en Nashville, Tennessee y Marshfield, Wisconsin, entre abril y septiembre.

Junto con otras 191 personas que vivían en sus hogares, las personas infectadas fueron capacitadas para recolectar muestras por sí mismas (hisopos nasales solamente o hisopos nasales y muestras de saliva) todos los días durante 14 días. Además, cada persona completó un diario de síntomas.

La infección fue rápida: más de la mitad de las personas (53%) que vivían con alguien que luchaba contra el covid-19 se infectaron en una semana, encontraron los investigadores. Alrededor del 75% de estas infecciones secundarias ocurrieron dentro de los cinco días de los primeros síntomas en el paciente inicial.

"Se produjo una transmisión sustancial ya sea que el paciente índice fuera un adulto o un niño", dijeron los investigadores.

Una tasa de infección en el hogar del 53%, según el estudio, es más alta de lo que se ha documentado hasta ahora. Hasta la fecha, la investigación relacionada ha reportado solo una tasa de infección de entre 20% y el 40%.

"Un hallazgo importante de este estudio es que menos de la mitad de los miembros del hogar con infecciones confirmadas por SARS-CoV-2 informaron síntomas en el momento en que se detectó la infección por primera vez", escribieron los autores del estudio.

"Muchos no informaron síntomas durante los 7 días de seguimiento, lo que subraya el potencial de transmisión por contactos secundarios asintomáticos y la importancia de la cuarentena".

Aíslate si tienes covid-19 para evitar la propagación a tus seres queridos

Mantenerse aislado de otros miembros del hogar puede ser un desafío, especialmente si estás en un espacio pequeño o hay niños en el hogar.

"Si tienes en casa a alguien mayor o inmunodeprimido, es posible que desees aislarte a un lado de la casa para que los niños y todos los demás no estén cerca de forma regular", dijo la pediatra Dra. Tanya Altmann, editora en jefe del libro de la Academia Estadounidense de Pediatría "El cuidado de tu bebé y tu hijo pequeño: desde el nacimiento hasta los 5 años y los años maravillosos", en una entrevista anterior.

"Si es un niño al que tienes que cuidar, es posible que debas tomar la decisión de aislar a un adulto con el niño", agregó. "Ese adulto se haría cargo del niño y el otro adulto sería responsable del resto de la familia".

Y, por supuesto, todo esto será extremadamente difícil para un padre soltero «que podría ser el único", dijo la pediatra Dra. Jenny Radesky, portavoz de la Academia Estadounidense de Pediatría, en una entrevista anterior.

"Sepa quiénes son tus vecinos, incluso cuál podría ser la red social de su vecindario", dijo Radesky, profesor asistente de Pediatría en la Universidad de Michigan. "Puede que no seas tan cercano interpersonalmente, pero alguien puede estar dispuesto a dejar una tienda de comestibles o recoger medicamentos porque estamos todos juntos en esto".

El resto de la familia también debe practicar el aislamiento, agregó Radesky.

"Desafortunadamente, es necesario mantener a toda la casa en aislamiento", dijo. "Los patrones de propagación del covid-19 sugieren que grupos de personas que viven juntas tienen mayor riesgo de contagiarse entre sí. Si los niños son parte de ese hogar, pueden mostrar síntomas mínimos, pero aun así ser contagiosos".

Si vives solo, tu desafío es controlar tus síntomas y cuidarte cuando no te sientas bien. Asegúrate de tener un plan para que te entreguen alimentos y medicamentos en tu hogar, y busca a alguien que pueda ser responsable de vigilarlo virtualmente de manera regular.

Almacena o pide a tus seres queridos que proporcionen a la habitación todas las formas de entretenimiento relevantes: televisión, computadora, iPad, libros, incluso juegos que pueda jugar a través de FaceTime o Skype.

Una lista de verificación de suministros

No dudes en realizar pedidos en línea o pedirles a tus seres queridos que te proporcionen suministros básicos:

Un termómetro que funcione para controlar la fiebre, que se considera 37.8 grados Celsius, y un método para limpiarlo como el alcohol isopropílico

Medicamentos para reducir la fiebre, como el acetaminofen

Una caja de guantes y mascarillas de goma o látex desechables

Un suministro de 60 o 90 días de los medicamentos recetados necesarios

Jabón regular y desinfectante de manos a base de alcohol al 70% (el jabón antibacteriano no es necesario si te lavas bien, y de esa manera no contribuirás al crecimiento de superbacterias resistentes a los antibióticos en el mundo)

Tejidos para cubrir los estornudos y la tos. Pero realmente no hay necesidad de acumular papel higiénico: esta es una enfermedad respiratoria

Suministros de limpieza regulares, guantes de limpieza de cocina y revestimientos para botes de basura

Suministros de limpieza desinfectantes: los CDC sugieren elegir de una lista que cumpla con los estándares de protección ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pero dice que también puede hacer su propia versión utilizando 1/3 de taza de blanqueador sin caducar por galón de agua o 4 cucharaditas de blanqueador por litro de agua. Nunca mezcle lejía con amoníaco o cualquier otro limpiador; produce gases tóxicos.

Cúbrete y desinféctate

Si estás enfermo, los CDC recomiendan usar una mascarilla cuando estés cerca de otras personas, como cuando vas al médico o al hospital.

Trata de mantenerla puesta en casa también, a menos que tú o un ser querido tengan «problemas para respirar» o estén "inconscientes, incapacitados o no puedan quitarse la mascarilla sin ayuda", dicen los CDC.

Maximiza las acciones de aislamiento y protección, enfatizó Altmann.

"Puedes hacer que una persona sana deje al enfermo comida y bebida en la puerta y luego se lave las manos", explicó Altmann. "Usa guantes para recoger los platos vacíos, llévalos a la cocina y lávalos en agua caliente con jabón, o preferiblemente con lavavajillas, y lávate las manos nuevamente".

No compartas vasos, tazas, tenedores u otros cubiertos o platos para comer, dicen los CDC. No compartas toallas ni ropa de cama con otras personas en su hogar. Al lavar la ropa, no sacudas la ropa sucia de la persona enferma para "minimizar la posibilidad de que el virus se propague por el aire".

Y los cuidadores deben usar guantes desechables cuando manipulen esa ropa sucia, dicen los CDC, tirándolos después de cada uso.

"Si usas guantes reutilizables, esos guantes deben dedicarse a la limpieza y desinfección de superficies con covid-19 y no deben usarse para otros fines domésticos. Lávate las manos inmediatamente después de quitarte los guantes", aconsejan los CDC.

Dedica un bote de basura forrado para cualquier pañuelo de papel u otro papel o productos desechables utilizados por una persona enferma, dicen los CDC, que agrega que los cuidadores deben "usar guantes al quitar las bolsas de basura, manipular y desechar la basura. Lavarse las manos después de manipular o desechar basura".

Y recuerda: Llama al 911 inmediatamente si tú o tus seres queridos tienen alguno de estos síntomas: dificultad para respirar aumentada o repentina o falta de aire; un dolor o presión persistente en el pecho; y cualquier signo de falta de oxígeno, como confusión, labios o cara azulados, o no puede despertar a la persona enferma.

Si bien estas son señales de peligro clave, esta no es una lista exhaustiva, dijo el Dr. Patrice Harris, presidente de la Asociación Médica Estadounidense, así que llama si algo te preocupa.

"Si los síntomas no mejoran o empeoran, debes llamar a tu proveedor de atención médica, al departamento de atención de urgencia o al departamento de emergencias", dijo Harris. "Y si la falta de aire es grave, llame inmediatamente al 911".

Evitar que todos los demás se enfermen

Para ser claros: Después de un diagnóstico positivo por covid-19, todos en la casa deben aislarse del mundo exterior tanto como sea posible.

"Yo recomendaría que las familias encuentren amigos que puedan dejar los comestibles o medicamentos esenciales, que no vayan al trabajo y no jueguen con otros niños, ni siquiera afuera", dijo Radesky.

"Si no tienes amigos que puedan dejar comestibles o artículos esenciales, mira si las tiendas locales pueden entregarle los artículos. Estoy seguro de que agradecerían no tener una posible exposición al covid-19 en su tienda", añadió.

Si un miembro de la familia sin síntomas cree que es absolutamente esencial salir a la tienda de comestibles, la farmacia o para ver a un miembro de la familia, ten en cuenta que tú puedes ser contagioso y cualquier cosa que toques podría transmitir el virus, incluso sin síntomas.

"Insto a la gente a que no haga esto", dijo Radesky. "La forma en que venceremos a este virus es reduciendo la cantidad de veces que cada persona infectada transmite el virus a otra persona. Por lo tanto, cuanto más pueda hacer para detener el virus en seco, en otras palabras, su familia no dáselo a otra persona y no lo lleves a tu lugar de trabajo ni a una tienda local, ¡cuanto antes terminaremos con esto!".

Para reducir la transferencia de virus dentro de su casa, trata de mantener un flujo de aire en el resto de la casa con ventanas abiertas o puertas con mosquiteros, si el clima lo permite. También puede agregar dispositivos de filtrado de aire a su hogar.

"Mejorar la ventilación ayuda a eliminar las gotitas respiratorias del aire", dice el CDC.

Que todos se laven las manos en cada oportunidad. Limpia y desinfecta todas esas superficies comúnmente compartidas, ¡no olvides las manijas del refrigerador y del microondas!

Mantén a todos lo más libres de estrés posible —una tarea difícil sin duda— y concéntrese en una alimentación saludable, ejercicio regular y un sueño de calidad.

Aunque no hay indicios de que las mascotas puedan transmitir o contraer covid-19, los CDC sugieren mantener a las mascotas alejadas de las personas enfermas.

"Dado que los animales pueden transmitir otras enfermedades a las personas, siempre es una buena idea practicar hábitos saludables con las mascotas y otros animales", dicen el CDC. "Si debe cuidar a su mascota o estar cerca de animales mientras está enfermo, lávese las manos antes y después de interactuar con las mascotas".

¿Cuándo termina el aislamiento en el hogar?

Si diste positivo en la prueba, pero no tuviste síntomas, puedes dejar de aislarte en casa 10 días después de la fecha en que tuviste tu prueba positiva, dicen los CDC.

Para aquellos con síntomas, los CDC dicen que pueden estar cerca de otras personas cuando:

Han pasado 10 días o más desde que aparecieron los primeros síntomas

Y han pasado 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre

Y otros síntomas de covid -19 están mejorando

"Un número limitado de personas con enfermedades graves pueden producir virus con capacidad de replicación más allá de los 10 días, lo que puede justificar la prolongación de la duración del aislamiento y las precauciones hasta 20 días después del inicio de los síntomas", dicen los CDC. Considera consultar con expertos en control de infecciones, dice la agencia.

La pérdida del gusto y el olfato puede permanecer durante semanas o incluso meses después de la recuperación, señalan los CDC, pero eso no significa que debas permanecer aislado.

Sin embargo, si tienes un sistema inmunológico severamente debilitado o estuvo más gravemente enfermo con covid-19, como haber sido admitido en un hospital y necesitar oxígeno, las reglas cambian, según los CDC:

"Su proveedor de atención médica puede te recomendamos que permanezcas aislado durante más de 10 días después de que aparecieron los primeros síntomas (posiblemente hasta 20 días)", dicen los CDC.

"Las personas que están gravemente inmunodeprimidas pueden requerir pruebas para determinar cuándo pueden estar cerca de otras personas. Habla con tu proveedor de atención médica para obtener más información".

Estos son tiempos de miedo, pero esperamos que estos consejos le ayuden a aliviar su ansiedad y a prepararte a ti y a tu familia para lo peor, mientras esperan y se esfuerzan por lo mejor.