Protege tus dientes

Agencia Reforma

Guadalajara— Una buena salud empieza en la boca, pues una caries es “la ventana” para desarrollar otros padecimientos que pueden llevar a la muerte.

La presidenta del Colegio Odontológico de Jalisco, Ana Rosa Pinedo, informó que la caries es causada por bacterias y si no se combate, estas circulan por el cuerpo a través de la sangre, afectando a otros órganos.

“Son bacterias que van circulando por todo el torrente sanguíneo y ya se ha visto que están muy relacionadas las infecciones bucales con infartos al miocardio y a infartos cerebrales. Las enfermedades periodontales (de encías) están relacionadas con el Alzheimer y recientemente se ha encontrado que tienen relación con el cáncer de colon”, comentó.

Incluso, señaló la especialista, una mujer embarazada con caries puede transmitir esta enfermedad bucal al bebé.

“Hay estudios que demuestran que cuando la mamá tiene caries durante la etapa de gestación, es posible que pase las bacterias generadoras de caries y el niño ya tenga mayor predisposición a tener caries una vez que empiezan a erupcionar sus dientes”.

La caries y los padecimientos en las encías son las principales enfermedades bucales que afectan a la población; antes de los 40 años se ve más lo que se conoce, también, como la picadura de dientes, mientras que de los 45 en adelante, los problemas periodontales.

“Prácticamente entre el 95 y 99 por ciento de los adultos padecen caries y enfermedad periodontal. No estamos exentos de caries nadie, después de los resfriados, es la segunda más común en toda la población”, comentó.

Pinedo explicó que la mayoría de las ocasiones, cuando un paciente llega con el dentista es porque la caries ya está avanzada, es decir, cuando hay puntos negros en los dientes, por lo que los tratamientos son más agresivos y, en ocasiones, se puede perder la pieza.

“Inicia como una mancha blanca, si nosotros notamos manchas blancas en nuestros dientes es una desmineralización y posteriormente esto aumenta hasta convertirse a este punto negro que ya se ve”.

El azúcar es un factor

El azúcar y la predisposición del paciente son los factores principales de caries, por eso es importante el cepillado dental mínimo tres veces al día.

Respecto a las enfermedades periodontales, detalló, la gente no le da tanta importancia porque no duelen, por lo que muchas personas tienen encías sangrantes o inflamadas que, al no haber dolor, pasa como algo ‘normal’.

“Estas infecciones son muy graves porque pueden llevarte a perder el diente sin que tengas ningún dolor, de repente los

dientes se empiezan a aflojar, a tener movilidad, porque el sarro va penetrando entre la encía y el diente y llega al hueso, que empieza a defenderse haciéndose más pequeño”.

Recordó que el hueso ya no se regenera, por lo que, al perderse, no hay manera de rescatarlo.

“Desafortunadamente, el hueso de nuestros dientes es un hueso terminal, ya no se regenera, es como si te cortaras un pedazo de dedo ya no vuelve a crecer, pasa lo mismo con los dientes, al momento que se pierde, ya no se puede regenerar”.

Si presenta sangrado en las encías o al morder alimentos duros como una manzana, es mejor acudir al dentista para ver el motivo e iniciar un tratamiento oportuno.

Pinedo hizo un llamado a la población para tener una buena salud bucal, acudir al dentista de manera preventiva al menos una vez al año y cepillarse los dientes después de consumir alimentos, principalmente azúcar.

¿DEBO LIMPIAR MI LENGUA?

•Sí, cuando no se tiene una limpieza de la lengua se desarrolla una capa blanca que se le conoce como saburra.

•La lengua y la parte interna de los cachetes también se cepillan con un limpiador de lengua que se consigue en cualquier farmacia.

¿CÓMO PUEDO TENER UNA BUENA SALUD BUCAL?

•Disminuir el consumo de azúcar

•Dejar de fumar o disminuir el consumo de tabaco

•Disminuir el consumo de alcohol

•Cepillar los dientes después de comer o cuando menos tres veces al día

•El cepillado debe durar cuando menos un minuto

•Usar hilo dental una vez al día, preferentemente en la noche

•Consumo de frutas y verduras, lo que ayuda a hacer una autolimpieza

•Usar protector bucal si se practica algún deporte de contacto

•Visitar al odontólogo cuando menos un vez al año

EL DATO

•Las mujeres embarazadas son más propensas a padecer enfermedades periodontales debido a que las bacterias que las causan se alimentan de progesterona. Por eso es recomendable acudir al dentista cada tres meses.