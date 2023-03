Protégete con bloqueador solar

CDMX.- El sol es un excelente aliado del organismo humano, pero también es un enemigo de cuidado.

Así como ayuda a la piel para producir Vitamina D, la cual incide en la fijación del calcio, también puede provocar cáncer en la dermis.

Por ello se debe tener mucho cuidado cuando se hace ejercicio al aire libre en las horas en que el Astro Rey está en plenitud, e incluso cuando el cielo está nublado, como en los días recientes en la Ciudad de México, porque las nubes sólo aminoran un 10 por ciento de la radiación UV. Además, los rayos del sol son más fuertes a mayor altitud, como es el caso de la Capital del País.

Los rayos ultravioleta no sólo afectan a la piel de todo el cuerpo, en particular de la cara, cuello, nuca y brazos, también a los ojos, pues impactan desde diferentes ángulos porque no sólo se reciben de arriba hacia abajo ya que buena parte es reflejada por el asfalto.

El uso de bloqueador con un factor de protección solar (FPS) mínimo de 50 protege la dermis que está expuesta, pero no es suficiente para resguardar la salud, porque los ojos también sufren afectaciones.

Conforme a mediciones hechas por dermatólogos y oftalmólogos, los rayos ultravioleta se reflejan en la superficie sobre la que se hace actividad física como correr y rodar en bicicleta, y en el caso del pavimento, éste y el agua lo hacen en un 20% y la arena de la playa en 25%.

No basta usar gorra o visera ya que ésta sólo limita los rayos de arriba hacia abajo. Se deben usar lentes oscuros con micas que tengan filtro UV y que abarquen todo el rango visual, pues el daño que los rayos causan en los ojos es acumulativo y a la larga producen cataratas y daños a la retina.

En general el daño por el sol es acumulativo, es decir, se pueden aliviar dolores de una quemadura y aparentemente la piel se recupera, pero en realidad queda afectada. La exposición prolongada al sol y el daño acumulado predispone a la piel a enfermedades graves, como cáncer.

El 77 por ciento de la radiación solar se recibe de marzo a octubre, lo que quiere decir que particularmente en ese periodo la piel está más expuesta al sol y, por lo tanto, la probabilidad de sufrir una quemadura solar es alta.

Los rayos UV también tienen una clasificación e impactos diferentes en la piel

UV-A: los rayos ultravioleta A penetran en la capa profunda de la piel, generan envejecimiento de ésta y aumentan la posibilidad de que se presente cáncer de piel.

UV-B: los rayos ultravioleta B dañan la capa superior de la piel, son los que provocan las quemaduras y se les vincula directamente con el cáncer cutáneo.

Protégete

Algunos consejos para minimizar los efectos del sol en la piel:

- Evita hacer ejercicio entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando se registra la mayor intensidad de la radiación solar.

- Utiliza casi obligatoriamente gorra, lentes oscuros y ropa que cubra los brazos.

- Aplica protector en las partes expuestas de la piel, incluso si está nublado. Las nubes aminoran sólo un 10 por ciento de la radiación UV.

- El filtro solar para deportistas debe ser resistente al agua, pues el sudor puede retirarlo de la piel.

- Aplica el filtro solar una media hora antes de la actividad física al aire libre; el producto debe ser reaplicado cada 2 horas si sigues expuesto al sol.

- Usa protector solar incluso si no haces ejercicio, pero estarás en espacios abiertos durante el día.