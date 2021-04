¿Puede la vacuna anti-Covid protegerme contra variantes del virus?

The New York Times

Las noticias sobre las variantes del coronavirus pueden parecer una película de terror, con referencias a un virus "doble mutante", variantes "que evitan la vacuna" e incluso una mutación "Eek". Un periódico advirtió siniestramente: "El diablo ya está aquí".

Si bien es cierto que las variantes del virus son un problema de salud pública importante, el enfoque implacable en cada nueva variante ha creado una alarma indebida y una falsa impresión de que las vacunas no nos protegen contra las diversas variantes que continúan surgiendo.

“Utilizo el término 'medioriantes'”, dijo el doctor Eric Topol, profesor de medicina molecular en Scripps Research en La Jolla, California, refiriéndose a gran parte de la cobertura mediática de las variantes. “Incluso mi esposa decía: '¿Qué pasa con este doble mutante?' Me vuelve loca. La gente se asusta innecesariamente. Si estás completamente vacunado, dos semanas después de la dosis, no deberías tener que preocuparte en absoluto por las variantes".

Los virus cambian constantemente y han surgido y circulado nuevas variantes por todo el mundo a lo largo de la pandemia. Algunas mutaciones no importan, pero otras pueden empeorar las cosas al crear una variante que se propaga más rápido o enferma a las personas. Si bien el aumento de más variantes infecciosas ha provocado que los casos de Covid-19 aumenten en todo el mundo, el riesgo es principalmente para los no vacunados, por quienes existe una gran preocupación. Si bien los esfuerzos de vacunación están en marcha en Estados Unidos y muchos otros países desarrollados, grandes franjas de la población mundial siguen siendo vulnerables, y algunos países aún no han informado de haber administrado una sola dosis.

Pero para los vacunados, las perspectivas son mucho más esperanzadoras. Si bien es cierto que las vacunas tienen diferentes tasas de éxito contra diferentes variantes, la percepción de que no funcionan en absoluto contra las variantes es incorrecta. De hecho, las vacunas disponibles han funcionado notablemente bien hasta ahora, no solo para prevenir infecciones sino, lo que es más importante, para prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones, incluso cuando circulan nuevas variantes por todo el mundo.

Las variantes son "una razón más para vacunarse", dijo el doctor Anthony S. Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del país. “La conclusión es que las vacunas que estamos usando protegen muy bien contra la variante más dominante que tenemos en este momento y, en diversos grados, protegen contra enfermedades graves entre varias de las otras variantes”.

Parte de la confusión se debe a lo que realmente significa la eficacia de la vacuna y al uso de términos como "evasión de la vacuna", que suena mucho más aterrador de lo que es. Además, el hecho de que dos vacunas hayan alcanzado una eficacia de alrededor del 95 por ciento ha creado expectativas poco realistas sobre lo que se necesita para que una vacuna funcione bien.