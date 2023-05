¿Qué beneficios tiene el agua mineral con gas?

El agua con gas se hace infundiendo agua con dióxido de carbono. Esto produce ácido carbónico con un pH ácido débil de entre tres y cuatro. Esa sensación de "sentirse bien" en la boca que se obtiene después de beber una bebida carbonatada es, de hecho, la activación química de los receptores del dolor en la lengua que responden a este ácido, lo que le da un sabor más delicioso. Y aquí está parte del problema, ya que el ácido de las bebidas puede dañar nuestros dientes.

La capa externa de nuestros dientes, el esmalte dental, es el tejido más duro del cuerpo. Está hecho de un mineral llamado hidroxiapatita que contiene calcio y fosfato. La saliva es principalmente agua pero también contiene calcio y fosfato.

Normalmente hay un equilibrio entre los minerales de los dientes y los minerales de la saliva. La boca y la saliva normalmente tienen (un pH de seis a siete), pero cuando cae por debajo de cinco y medio, las moléculas de calcio y fosfato se mueven de los dientes a la saliva. Esto puede suceder debido al ácido carbónico de las bebidas gaseosas.

¿Es bueno tomar agua mineral para los dientes?

Esta desmineralización crea pequeños poros en el mineral del diente y el esmalte comienza a disolverse. Inicialmente, los poros son microscópicos y aún se pueden tapar volviendo a colocar calcio o fosfato, o reemplazando el calcio con fluoruro; así es como funciona el fluoruro en la pasta de dientes para proteger los dientes. Pero una vez que la cantidad de mineral dental perdido alcanza un cierto nivel, los poros ya no se pueden tapar y el tejido dental se pierde para siempre.

Si los dientes se bañan con ácido de bebidas carbonatadas con frecuencia, se pueden disolver más minerales de los que se vuelven a poner, y hay más riesgo de desgaste o erosión de los dientes.

Entonces, aunque el agua mineral es mejor para los dientes que las gaseosas con sabor (dietéticas o regulares) que tienen un pH más bajo, el agua sin gas es mejor: tiene un pH de alrededor de siete. Por cierto, el refresco no solo es carbonatado, sino que tiene algunos "minerales" agregados para darle sabor. Estos pueden incluir sodio, por lo que si está controlando su consumo de sal, también debe tener esto en cuenta.

¿Qué es mejor el agua o el agua mineral?

También vale la pena señalar que el agua mineral no suprime el apetito. A pesar de lo que pueda leer en línea, no hay evidencia científica sólida que sugiera que beber agua con gas lo hará sentir más satisfecho o reducirá su apetito. Sí, beber agua carbonatada llenará tu estómago (probablemente te hará eructar también), pero no permanecerá en tu estómago por más tiempo que el agua sin gas.

Incluso cuando se bebe agua mineral junto con alimentos o comidas, no hay diferencia en la rapidez con que se vacía el estómago en comparación con el agua natural. Científicamente, es difícil medir el hambre y la saciedad, lo que significa que los estudios que los investigan se basan o están influenciados por los sentimientos personales de las personas y, naturalmente, todos los humanos somos muy diferentes. De hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que brinda asesoramiento científico independiente sobre seguridad alimentaria, no respalda ninguna declaración de propiedades saludables relacionada con alimentos o bebidas que se dice que aumentan la saciedad.

¿Por qué es importante beber más agua potable?

El NHS recomienda beber entre seis y ocho vasos de líquido al día. Además del agua, esto también puede incluir leche baja en grasa y bebidas sin azúcar, junto con té y café. El agua es una opción saludable y económica para saciar la sed en cualquier momento. No tiene calorías, es gratis y no contiene azúcares que puedan dañar los dientes, a diferencia de la gran cantidad de bebidas deportivas, energéticas y carbonatadas que inundan los estantes de los supermercados.

Por supuesto, si estás cambiando los refrescos azucarados por agua con gas, este es un paso en la dirección correcta. De hecho, se estima que los refrescos contribuyen a aproximadamente el 25 por ciento de la ingesta de azúcar en adultos y aumentan la acidez oral. La mayoría de las aguas con gas no tienen azúcares añadidos, aunque algunas sí, así que lee siempre la etiqueta.

Entonces, cuando se trata de aumentar la ingesta de líquidos, el agua sin gas sigue siendo la opción preferida. Pero si un vaso de agua no es lo tuyo, el agua mineral puede ayudarte a mantenerte hidratado y puede ser una deliciosa alternativa al agua corriente, pero ten en cuenta la frecuencia con la que la bebes para tu salud dental.

