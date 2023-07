¿Qué tanto sabes sobre andropausia?

Ciudad de México.- Aun con los avances médicos disponibles y el énfasis en la prevención de enfermedades, la andropausia es una condición de difícil diagnóstico en los hombres, sobre todo por desconocimiento de los pacientes e incluso porque predomina todavía la cultura machista, consideran especialistas. Aquí te contamos más del tema.

ANDROPAUSIA

Una condición de la que no se habla.

¿QUÉ ES?

La andropausia se presenta cuando los hombres tienen una disminución en su nivel de testosterona, hormona masculina que ayuda a mantener el deseo sexual, producir espermatozoides, tener masa y fuerza muscular, vello facial y corporal, entre otros factores.

LOS SÍNTOMAS

Éstas son algunas señales que se presentan cuando un hombre tiene bajo nivel de testosterona:

Disminución del deseo sexual, semen y erecciones

Aumento del perímetro abdominal

Bochornos

Fatiga

Cansancio

Trastornos del sueño

Irritabilidad

Cambios drásticos de humor

Disminución de la fuerza o masa muscular

Disminución de la capacidad cognitiva

Menor rendimiento laboral

Síntomas de tristeza o depresión

Perdida del vello facial o corporal

DE ESTO NO SE HABLA

En general, hablar sobre los cambios hormonales que las mujeres experimentan durante la menopausia es más común que referirse a los de los hombres, ¿por qué no se tiene el mismo conocimiento de la andropausia?

"Porque es una cultura machista, no encuentro otra explicación porque yo siempre les digo a los pacientes: a las niñas les hablan desde chiquitas de la menstruación, pero a los hombres no nos enseñan los cambios que vamos a tener en la pubertad", Gerardo Ortiz Lara, Urólogo especialista en andrología de TecSalud

El urólogo Ricardo Emilio Monreal Hernández, adscrito al Christus Muguerza Hospital Vidriera, coincide en lo difícil que es aún para los hombres hablar de este tema.

¿Y CÓMO AFECTA LA SALUD?

"Todavía existen muchos tabúes, sobre todo en los trastornos sexuales en el hombre. Los mismos hombres lo ven mal, incluso a veces es un tema que ni siquiera hablan en la pareja". "Todas las mujeres están conscientes, saben que es normal que van a llegar al climaterio, pero en los hombres no, es muy difícil que lo identifiquen, que lo traten, que lo hablen, porque es como 'no, estoy dejando de ser hombre'. Y no debería de ser así", Ricardo Emilio Monreal HernándezUrólogo del hospital Christus Muguerza.

Más allá de la falta de deseo sexual, si en un hombre no se diagnostica la andropausia, puede desencadenar padecimientos que deteriorarán progresivamente su calidad de vida.

“La testosterona está involucrada en el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos, hemoglobina y densidad mineral ósea”, explica el andrólogo Ortiz Lara.

¿Esto qué quiere decir? Que hombres con testosterona baja pueden tener más fácilmente anemia, alto colesterol y triglicéridos y, por lo tanto, mayor riesgo cardiovascular, indica el especialista

También puede generarse una elevación de glucosa, que puede terminar en diabetes, o descalcificación de los huesos, con probabilidad de osteopenia y osteoporosis.

Y a esto se le suma el desgaste emocional, en el que suelen caer en depresión. "Llegan a consulta deteriorados, incluso algunos con osteoporosis, osteopenia, llegan con un descontrol metabólico muy importante",Ortiz Lara.