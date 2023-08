Realiza Reino Unido su primer trasplante de útero

RT Noticias

Ciudad de México.- Un equipo de cirujanos realizó el primer trasplante de útero en el Reino Unido. El procedimiento quirúrgico duró casi 18 horas y permite que una mujer de 34 años, que nació sin un útero funcional, tenga ahora la posibilidad de quedar embarazada. Tanto la mujer como su hermana de 40 años, que resultó ser la donante, se han recuperado bien.

Donante clave

A la receptora del útero se le diagnosticó una rara enfermedad, que afecta los sistemas reproductivos de las mujeres, denominada 'síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser'. La mujer almacenó sus óvulos con el objetivo de someterse a los tratamientos de fertilización in vitro y a una transferencia de embriones con posterioridad al trasplante. Su hermana estuvo dispuesta a donar su útero, después de dar a luz a dos hijos.

"Esta es una novedad en el Reino Unido, después de más de 25 años de investigación, y solo es posible gracias a la hermana de la receptora, que se acercó y estuvo dispuesta a donar", comentó el cirujano ginecológico Richard Smith, del Imperial College Healthcare NHS Trust. "Todavía es muy pronto, pero, si todo sigue yendo bien, esperamos que la receptora siga progresando y esté en condiciones de tener un bebé en los próximos años", agregó.

Una década de éxitos

Desde el Oxford University Hospitals (OUH) señalaron que una de cada 5.000 mujeres nace sin un útero viable en el país. Los especialistas también indicaron que, si bien este es el primer trasplante de este tipo en el Reino Unido, en todo el mundo se han realizado aproximadamente 100 y hasta ahora han nacido alrededor de 50 bebés. Las primeras operaciones exitosas se llevaron a cabo en el 2013 en Gotemburgo, Suecia.

"Fue un privilegio llevar a cabo el primer trasplante de útero en el Reino Unido. Las operaciones, aunque largas y complejas, transcurrieron según lo planeado y estoy encantada de ver que la donante y la receptora se están recuperando bien", manifestó Isabel Quiroga, cirujana endocrina del OUH. "Espero con ansias el momento en que este procedimiento se vuelva más común y más mujeres tengan la oportunidad de tener su propio bebé", enfatizó. Las operaciones tuvieron lugar a principios de este año, pero los resultados fueron publicados este martes en la revista BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynecology.