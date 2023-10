Refrescos de dieta, una mala alternativa para saciar la sed

CDMX.- El agua natural o una bebida isotónica siempre son lo mejor para saciar al sed y la consecuente rehidratación, sobre todo cuando se hace actividad física.

Pero hay personas que también se dan el lujo de beber un refresco dietético, de esos que hay en todos lados y se anuncian como Cero o libres de azúcar.

Es entonces cuando surge el cuestionamiento de qué tan sanos son estas sodas que contienen aspartamo en su fórmula, edulcorante artificial que está asociado con el cáncer.

Sin embargo, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), un comité de la Organización Mundial de la Salud, clasificó a esta sustancia como "un posible" cancerígeno, y por eso especialistas del Hospital Houston Methodist (HHM) hacen ciertas precisiones.

"La IARC etiquetó al aspartamo como un carcinógeno del Grupo 2B, lo que significa que 'posiblemente podría ser carcinógeno para los humanos'. El grupo reconoció que hay 'evidencia limitada' de que el edulcorante artificial pueda causar cáncer. Curiosamente, otra instancia de la OMS, el Comité Conjunto de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), también revisó la misma evidencia y no expresó preocupaciones sobre la seguridad del aspartamo", explican representantes del Hospital en un comunicado.

Según la OMS, la ingesta diaria de refresco dietético no debe sobrepasar las 10 latas, algo que muy pocas personas en el mundo hacen, aunque el consumo de este producto debe ser limitado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, pos sus siglas en inglés), de Estados Unidos refiere que la clasificación de la IARC no significa en realidad que el aspartamo esté vinculado al cáncer. Incluso la estevia y la sucralosa, otros edulcorantes artificiales no tienen advertencias contra consumo puesto que no hay evidencia de que causen daño grave

Expertos del Hospital Houston Methodist sugieren considerar tu dieta y estilo de vida en general antes de cuestionarte los pros y contras de los refrescos de dieta.

ENTÉRATE

Al beber un refresco de dieta, el cerebro percibe el dulzor y espera un impulso calórico. Pero al no proporcionarse calorías en ese momento, se desata el apetito, lo que te lleva a buscar calorías en otro lugar y así se da una ingesta de alimentos muy calóricos. Por eso se dice que una soda dietética promueve el aumento de peso.