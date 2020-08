Relacionan consumo de mariguana en el embarazo con autismo en niños

Días después de que la Asociación Estadounidense del Corazón emitiera una declaración en la que desaconsejaba fumar productos de cannabis, un extenso estudio, publicado ayer lunes en la revista Nature, encontró que las mujeres que consumían mariguana durante el embarazo tenían 1.5 veces más probabilidades de tener un hijo con autismo, según publicó Forbes.

Investigadores del Hospital de Ottawa e instituciones afiliadas revisaron los datos de cada nacimiento en Ontario, Canadá, entre 2007 y 2012, que sumaron más de 500 mil en lo que se cree que es uno de los estudios más extensos de este tipo.

En 2 mil 200 casos, las madres dijeron que consumieron mariguana durante el embarazo sin mezclarla con tabaco, alcohol u opioides.

El estudio encontró "una asociación entre el consumo materno de cannabis durante el embarazo y la incidencia del trastorno del espectro autista en la descendencia".

"La incidencia del diagnóstico de trastorno del espectro autista fue de 4 por cada mil personas en comparación con los 2.42 entre los niños no expuestos al cannabis, y la razón de riesgo completamente ajustada fue de 1.51", según el estudio.

Según el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, investigaciones anteriores han relacionado el uso de mariguana durante el embarazo con el bajo peso al nacer en los recién nacidos y la hiperactividad, problemas de atención y otros problemas cognitivos y de comportamiento en los niños.

Se cree que la cantidad de mujeres embarazadas que consumen cannabis está en aumento: un estudio encontró que aproximadamente 1 de cada 20 mujeres en Estados Unidos informó haber usado mariguana durante el embarazo en 2017, el doble de la tasa en 2002, y eso es antes de que la mariguana se legalizara en muchos estados. .

“Estos no son hallazgos tranquilizadores. Desalentamos el uso de cannabis durante el embarazo y la lactancia”, dijo la autora del estudio, la doctora Darine El-Chaâr, especialista en medicina materno-fetal e investigadora clínica del Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa, en Canadá.

Los autores reconocieron que el estudio es limitado. No capturó la cantidad y el tipo de mariguana que consumían las mujeres, ni en qué momento del embarazo ni con qué frecuencia la consumían. El estudio no prueba definitivamente que el consumo de marihuana durante el embarazo cause autismo, solo que existe una asociación entre los dos factores. No obstante, otras investigaciones han conducido a hallazgos igualmente desconcertantes. Un estudio de los Institutos Nacionales de Salud, realizado en 2013, encontró que las mujeres embarazadas que consumen mariguana tienen un riesgo 2.3 veces mayor de muerte fetal. El año pasado, un estudio realizado por el mismo equipo de médicos canadienses encontró que las mujeres embarazadas que consumen cannabis tienen un mayor riesgo de dar a luz a su bebé antes de tiempo. "No me sorprenden demasiado estos hallazgos", dijo el doctor El-Chaâr. "El desarrollo del cerebro fetal ocurre en todas las edades gestacionales".

El miércoles pasado, en una declaración publicada en la revista Circulation de la AHA, la Asociación Estadounidense del Corazón dijo que "recomienda que las personas no fumen ni vaporicen ninguna sustancia, incluidos los productos de cannabis, debido al daño potencial al corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos". El farmacólogo clínico Robert Page II, quien presidió el grupo de redacción médica de la declaración, escribió que el uso de mariguana tiene "el potencial de interferir con los medicamentos recetados" y "desencadenar afecciones o eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares".