Relaja tu estrés con la meditación

CDMX.- El estrés y la tensión que generan las actividades diarias, incluido el ejercicio, en las grandes ciudades debe contrarrestarse siempre y la meditación es una herramienta muy útil.

Todos los individuos pueden meditar en un espacio tranquilo, cómodo y silencioso de la casa ya que esta acción no es exclusiva de personas espirituales y practicantes de la yoga y otras disciplinas afines enfocadas al bienestar físico y emocional

Kimberly Gallien, trabajadora social del Hospital Houston Methodist, destaca los beneficios de la meditación, la cual ahora puede hacerse con asesorías online o mediante aplicaciones en los teléfonos celulares.

"Cualquiera puede beneficiarse de la meditación. Además con las apps de meditación ya existe una gran variedad de meditaciones guiadas y cualquiera puede iniciarse fácilmente en ella", afirma la especialista.

Meditar no es sinónimo de aislamiento o de simplemente no hacer nada para tratar de despejar la mente. Va más allás de eso, como lo explica Gallien.

"Mindfulness (técnica de meditación) es el estado de estar presentes en el momento, un estado saludable de calma, felicidad, paz o tranquilidad. En este estado de quietud, puedes más fácilmente soltar tus pensamientos, y en el desorden que tienes del pasado o futuro podrías ganar la claridad que estás buscando. Una meditación es una manera de llegar ahí. La meditación es el catalizador que nos lleva a un estado de mindfulness", expone la experta en el ramo.

"Nuestros pensamientos impactan en nuestro ánimo, y nuestro ánimo impacta en nuestro comportamiento. Si podemos reestructurar nuestros pensamientos y encontrar un nuevo panorama, en cuanto a lo que sentimos acerca de nosotros o algo más, entonces podremos impactar directamente a nuestro ánimo y a nuestras acciones", añade.

Aunado al proceso de meditación existe una disminución de distracciones y una mejor enfoque en la respiración. El control de la inhalación y exhalación puede brindar un estado de calma donde se puede establecer mejor y controlar la energía.

Los beneficios de la meditación:

- Libera el estrés cotidiano.

- Incide favorablemente en el estado de tu ánimo.

- Reduce la ansiedad.

- Disminuye síntomas de la depresión.

Consejos para empezar a meditar

1.- Empieza una meditación guiada.

Hay muchas apps que ofrecen meditaciones guiadas, algunas con costo. También puedes encontrar meditaciones guiadas a través de videos o pódcasts.

2.- Considera qué tipo de pensamientos te benefician más.

Todos buscamos cosas diferentes, por lo que es importante comenzar por determinar qué es lo que se quiere obtener de la meditación, y hay tópicos tan variados como dormir, para la energía, felicidad, entre otros.

3.- Mantén una duración corta y empieza a construir desde ahí.

Aunque se pueda estar tentado a sumergirse una meditación de 30 minutos, Gallien recomienda comenzar con una de sólo cinco minutos más o menos. Puedes descubrir que quieres más una vez que hayas terminado, y eso puede ser una motivación para tratar de meditar más tiempo la próxima vez

4.- Crea el ambiente propicio

Mientras meditas, necesitarás un espacio que no ofrezca distracciones. Sin embargo, puedes meditar en tu auto antes de ir al trabajo. Cualquier lugar que sea tranquilo y que no desvíe tu atención, funciona.

5.- Sigue intentando

No te preocupes si no terminas tu meditación. Gallien enfatiza que no debes tomarlo como una señal de que la meditación no es para ti.