CDMX.- ¿Un té con algo de miel y limón por las mañanas y una caminata diaria ayudan a estar En Forma? La respuesta es sí.

Siempre y cuando se combinen con una verdadera dieta e hidratación y un estilo de vida saludable.

Así lo considera la Health coach Susana Delait, quien en su libro "Sabores que sanan" habla de lo que es una correcta alimentación y por qué las dietas no son lo efectivas que dicen ser en la mayoría de los casos, salvo en aquellas personas que tienen cierta condición médica y deben seguir casi al pie de la letra la estipulada por el especialista que las trata.

"Una dieta es por un tiempo limitado y específico y es difícil de llevar a largo plazo, a diferencia de aprender a comer, que es algo que incorporamos a nuestro estilo de vida, a nuestro trabajo y circunstancias y fácil de mantener porque es sólo aprender a tener una alimentación consciente.

"Y si haces dieta te va a servir, pero el resultado va a durar poco si no mantienes un estilo de vida saludable y una alimentación adecuada", afirma Delait.

Comer bien, no quier decir en abundancia en cada sentada a la mesa, sino combinar los grupos de alimentos, hacer ejercicio y ser positivos para tener una salud integral, es decir que abarque los aspectos físico, mental y emocional y así tener un estado wellness, concepto muy de moda últimamente.

Sin embargo, mucha gente piensa que alimentarse sano es caro e insípido porque se está acostumbrado a los alimentos con altos contenidos de grasas, azúcares e ingredientes procesados y que, paradójicamente, son baratos.

"Los alimentos que no nos nutren no nos sacian y entonces comes más (chatarra). Además, el negocio del consumismo que no nos beneficia, tan es así que no veas a nadie promoviendo pepinos, que los puede comer de mil maneras, solos, en ensaladas con otros ingredientes, en agua.

"La gente piensa que comer sano es más caro, y sí, es un poco más caro, pero lo es más enfermarte, no sentirte bien, no ser productivo, todo esto es más caro. Si invertimos más en nuestra alimentación nos ahorraremos mucho en doctores y medicinas.

"Muchas personas ya dependen de medicamentos por enfermedades asociadas a la alimentación y si aprendemos a hacer una dieta más limpia, nos vamos a sentir mejor y vamos a estar más saludables y a largo plazo tiene mucho más beneficio", asegura la también psicóloga y chef.

Aunque parezca contrastante, Delait encuentra una excelente oportunidad para acostumbrarse a comer bien y en consecuencia estar En Forma permanentemente.

"Cuando estás enfermo modificas tu dieta y es cuando vienen el caldito de pollo, las verduras al vapor, la miel con limón, alimentos que te van a caer bien, entonces por qué no consumirlos de manera habitual, incorporarlos a nuestra dieta diaria, porque además son para prevenir y se requiere invertir más en prevención que en curarnos", apunta.