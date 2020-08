Salir a correr o trotar ayuda a bajar la ansiedad

Reforma

Ciudad de México— "Salte a correr un rato", se le aconseja a mucha gente para relajarse. Y hoy más que nunca esa indicación debe ser atendida porque es una realidad que esta actividad física ayuda a evitar o contrarresta un ataque de ansiedad.

Y es que hay personas que han estado confinadas o que no pueden ejercitarse en un gimnasio a quienes sus emociones les están pasando una mala jugada.

Además de los beneficios físicos que otorga, correr también incide en el aspecto psicológico, indica la psicóloga del deporte Magaly Zerón, quien advierte que las crisis por estrés o ansiedad están siendo muy recurrentes durante esta crisis sanitaria, sin importar que haga o no alguna actividad física.

"El trote y la carrera tienen una relación muy estrecha con el bienestar, ayuda a mejorar los niveles de estrés y ansiedad. (El ejercicio) es lo que prescriben médicos y profesionales de la salud para poder mejorar el manejo de los niveles de estrés y ansiedad.

"En estos momentos se ha manifestado mucha depresión y ansiedad, mucha gente se sugestiona y ya siente que tiene el virus y se empieza a somatizar, y se debe acudir a un profesional de la salud mental", explica la especialista, quien se ocupa con deportistas de alto rendimiento.

¿Un corredor asiduo puede sufrir ataques de ansiedad?

"No es que estén exentos, simplemente van a poder tener una respuesta distinta. No es que no vayan a tener un episodio de estos, nadie lo está (exento). Por eso se recomienda ejercicio, buena nutrición, sueño, que es importantísimo para el cerebro. Hay deportistas de alto rendimiento que han tenido episodios de ansiedad, estrés y angustia, claro, relacionados a su deporte".

Zerón, quien trabaja con la número del mundo del raquetbol, Paola Longoria, precisa los efectos de la carrera en el estado anímico y todo lo que implica a nivel orgánico, emotivo y psicológico.

"Al momento de correr, como que dejamos de lado los problemas y se enfoca uno hacia el trote y la carrera; por lo tanto, se mejora en la atención de esta actividad física.

"En nuestro cuerpo y nuestro cerebro suceden muchas cosas cuando corremos porque hay sustancias relacionadas que producen el efecto de bienestar, como el aumento de la serotonina en el cerebro; es decir, hormonas o neurotransmisores que nos ayudan a reducir la ansiedad y los síntomas de depresión", detalla.

"No hay que esperar a que nos dé un ataque de ansiedad para construir o comenzar una rutina de carrera o de ejercicio".

"Correr proporciona también una sensación de meditación, no solo de relajación, te permite hablar contigo mismo y retroalimentarte desde una perspectiva distinta".

- Puedes salir a correr o trotar si tienes cuidado de las medidas para evitar un contagio, como usar tapaboca, evitar correr cerca de otras personas y utilizar alcohol en gel para las manos.

- Con 15 a 30 minutos de carrera o trote ligero -incluso una caminata- puedes mejorar tu estado anímico. No tienes que hacer una sesión de alta intensidad o un entrenamiento largo que propicien una lesión.

Efectos de psicológicos de la carrera:

- Incide en el estado de ánimo

- Mejora la motivación y autoestima

- Coadyuva en el tratamiento de la tensión

- Mejora la fuerza de voluntad

- Fomenta la disciplina, al tener que formar un nuevo hábito

- Ayuda a regular las emociones, sobre todos las negativas (miedo, ira, angustia, culpa, incertidumbre, frustración)

- Regula y mejora el sueño

- Tiene un efecto relajante

- Genera sensaciones de placer y alerta

Otros efectos fisiológicos y bioquímicos de correr:

- Disminuye en el organismo el cortisol, hormona que se segrega como respuesta al estrés

- Estimula la glándula pituitaria, encargada de producir endorfinas que, entre otras funciones, regulan el dolor y propician la sensación de bienestar y el buen humor.

- Aumenta la dopamina, responsable de mejorar el estado de ánimo, la memoria y el sueño.