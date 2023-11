Sana el origen de las enfermedades

CDMX.- ¿Habías escuchado que el dolor tiene un propósito sanador en tu vida?

La doctora Georgette Rivera en su nuevo libro "Del dolor al amor" te invita a encontrar la sanación emocional de las enfermedades o padecimientos a través del cuerpo y el alma, en un viaje hacia el origen de los dolores físicos, emocionales o espirituales.

"El dolor es un despertador que nos permite a todos los seres humanos darnos cuenta que estamos vivos. Es evidente que cuando un dolor llega, sea emocional o físico, el ser humano lo rechaza por naturaleza. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que tiene un propósito ese dolor se puede volver total y absolutamente un despertador para podernos llevar al punto de más conciencia que puede llegar a tener un ser humano, es decir, a darse cuenta que tal vez estaba viviendo la vida desde fuera", explica la Doctora Georgette Rivera.

"El dolor nos sirve para conectarnos con el presente, con el aquí y el ahora para entender que muchas veces estamos tan fuera de nosotros mismos que es a través de un golpe, a través de un accidente que regresamos a nosotros o bien estamos tan adentro de nosotros mismos qué tal vez un padecimiento, una enfermedad nos hacen salir de ese lugar donde creemos que nada nos pasa y nada nos sucede, pero lo más importante cuando éste deviene a la vida de un ser humano es darle cabida, entenderlo, dejar que nos atraviese y decirle '¿qué es lo que me quieres enseñar?'".

La autora del libro "Del dolor al amor" sostiene que el origen de las enfermedades es emocional y que en algunas ocasiones pudo ser causado por la pérdida de algún ser querido y liberar esa emoción de tristeza, dolor rabia o conflicto puede ayudar a que una enfermedad no se desarrolle en el tiempo, por lo cual es importante acercarse algún especialista para un acompañamiento adecuado.

"Se dice que una diabetes antes de que se presente en el cuerpo físico puede prevenirse cinco años antes. También un problema con la tiroides, se hacen los estudios y cuando tiene las enzimas muy altas se puede prevenir y dar un tratamiento. No obstante, no tiene solo que ver con el tratamiento indicado o suministrado para el paciente; tiene que ver también con el tema emocional por cuestiones que devienen en el día a día, pero que son emociones que no están bien gestionadas.

"Es decir, una persona que en algún momento tuvo una tristeza profunda por la pérdida de un ser querido y tal vez no pudo llorar o tener un duelo porque era la persona encargada de las actividades civiles propias para hacerle santa sepultura a un familiar y no tuvo la oportunidad de enfrentarse a su duelo y eso puede hacer que todas las emociones por las que pasó de tristeza, dolor rabia o conflicto se quedarán dentro de su cuerpo y más adelante se expresarán de otra manera. Por lo tanto, esto pudo haber traído como consecuencia el desarrollo de una enfermedad qué tal vez no era propia de un padecimiento anterior sino de una mala gestión que no se hizo en el cuerpo físico, por lo que es muy conveniente que una persona siempre que tenga una emoción reprimida, de la manera en la que considere mejor ya sea hablándolo con la persona indicada, escribiendo, teniendo algún tipo de terapia lúdica o kinesiológica pueda ser capaz de sacar eso que se quedó atrapado en su cuerpo para que esto no se manifieste", profundiza la doctora Rivera.

CUANDO LA ENFERMEDAD SE INSTALA EN EL CUERPO

Cuando la enfermedad está instalada en el cuerpo, la doctora sugiere investigar dentro de ti para encontrar una respuesta a la causa que trajo esa enfermedad al hacerse presente en tu vida y conectar con la sanación y su curación recordando que la curación es física y la sanación es espiritual, pero si no se dan ambas al mismo tiempo podría haber una reincidencia de la enfermedad porque no se ha entendido el origen de ésta.

"Una vez que se identifica el origen, por ejemplo: una persona que tiene un problema en los riñones como los cálculos renales tiene problemas en sus relaciones, en sus espacios no quiere dar un paso y quiere que sea el otro el que tome una determinación, entonces, cuando ya sabe que ése es el origen va actuar de manera física y va a ir a ver a un médico. De manera espiritual lo trabajará ya sea con un psicólogo, psicoanalista, constelador o personas que hagan barra de access o una persona que esté dentro de cualquier terapia holística que le haga sentido y ahí trabajará el miedo en particular que hace que no pueda seguir adelante y que no pueda dar un paso", explica.

"Después a nivel espiritual podrá hacer meditaciones, pero también hacerse responsable de sí mismo para conectar con una conciencia más alerta. El propósito de todo esto es que cuerpo, mente y espíritu puedan trabajar juntos para que haya una capacidad en el ser humano de poder trabajar su sanación porque aunque tendrá la ayuda de otros especialistas, el simple hecho de que su conciencia se expanda sabiendo el porqué le están pasando estas cosas, en ese momento sabrá qué es lo tiene que hacer con ese aprendizaje y qué fue lo que le vino a enseñar".

RELACIÓN ENTRE CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU

La doctora Rivera realza que la relación entre cuerpo, mente y espíritu te ayudará a entender que el cuerpo está al servicio del alma; no el alma al servicio del cuerpo y una vez que sanas emocionalmente tu pensamiento cambia.

"Te das cuenta que puedes generar en tu vida las cosas que tú quieres porque no ves la salud como algo lejano, lo ves como parte de ti, como parte natural de un ser humano. Entiendes que la salud es un estado emocional y es un espejo de cómo estás tú por dentro", enfatiza la autora de los bestsellers "El milagro de la relajación" y "Sanación a través de Los Ángeles".

"Las enfermedades, de alguna manera, cuando llegan a las personas las cambian y no solo cambia al ser humano que la está padeciendo, cambia a toda una familia y cuando es una enfermedad autoinmune o una enfermedad autodegenerativa toda la familia se enferma. Ahí estoy hablando de una lección más grande que tienen que aprender los demás y por eso hablo de los acompañantes porque muchas veces no nos damos cuenta que la persona que acompaña al enfermo tal vez está más enferma emocional o mental o espiritualmente que la persona que tiene la enfermedad física y ahí es cuando tenemos que ver todo lo que hay que trabajar como pareja o familia, pero sobre todo como clan, como grupo".

En su libro la doctora Georgette Rivera explica el origen de enfermedades, padecimientos y lesiones:

Dolor de rodilla.- Viene ocasionado por un problema a nivel emocional porque la persona puede ser alguien que tiene una gran necesidad de controlar a otros y un ego alto, entonces a esta persona no le gusta que nadie le diga lo que tiene que hacer o puede ser una persona que siente que nadie la comprende, nadie la quiere ni nadie le da lugar, entonces es como un ego disminuido.

Riñones.- El problema emocional que aqueja a los riñones es el miedo o el fracaso a que te quiten o no respeten tu espacio, a que no reconozcan lo que haces, a que te reconozcan, pero no de la manera que quieres o que las personas te hagan a un lado.

Urticaria.- Una persona que se enferma constantemente de urticaria o de algún problema en la piel se está protegiendo o se está defendiendo porque el órgano más grande del cuerpo es la piel, que es un escudo, y si le pasa algo a la piel impide que eso llegue a los órganos. Tal vez esa persona tiene que trabajar su autoestima, miedos o se siente rechazada y no tiene confianza en sí misma.

CONÓCELA

Georgette Rivera

Única mujer en América Latina que ejerce la podomancia (lectura de la planta de los pies).

Especialista en metafísica, angelología y terapias alternativas como la reflexología, aromaterapia y fitomedicina

Conferencista

Doctorado en letras modernas

Imparte talleres sobre magia en astral, el perdón y el niño interior

