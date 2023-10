Semillas de calabaza ¿buenas para la salud?

Durante la temporada de otoño una de las hortalizas populares es la calabaza, pero su consumo no sólo es rico, sino que sus semillas traen ciertos beneficios.

Las semillas de calabaza ayudan porque contienen cucurbitina que puede ayudar a frenar el agrandamiento de próstata, también contiene diferentes antioxidantes y son ricas en Omega 3 por lo que pueden mejorar en gran medida tu salud cardiovascular, incluso pueden aportar zinc y ayudar a prevenir la osteoporosis, todos estos beneficios se pueden conseguir si las consumes ya sea de forma directa o en alguna de sus diferentes presentaciones.

Infusión de semillas de calabaza

Realizar una infusión de semillas de calabaza es bastante sencillo, simplemente debes de colocar una cantidad moderada de esta semillas secas en agua hirviendo y dejar que se infusionen por varios minutos, después deberás tomar el líquido resultante tras colar la preparación. Lo mejor es no agregar ningún otro elemento como endulzantes a la infusión antes de tomarla, así podrás aprovechar mejor sus propiedades.

Usa semillas sin salar

Las semillas resultan bastante saludables, no obstante, existen algunas consideraciones que debes de tener en cuenta antes de preparar la infusión. Las semillas deberán ser secadas después de extraerse de la calabaza y no se les deben agregar ningún otro ingrediente extra, esto quiere decir que aquellas que están tostadas y saladas no servirán para tu infusión, ya que pueden aportar otros elementos como el sodio. (Con información de gastrolabweb.com)