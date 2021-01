Soriana realiza pruebas rápidas para detección de covid-19

Excélsior

Ciudad de México.- Ante el aumento de hospitalizaciones y contagios por Covid-19, la cadena de supermercados Soriana se sumó a la labor de realización de pruebas para la detección de coronavirus.

Tenemos tres pruebas. La primera es prueba rápida de anticuerpos, se hace por medio de una muestra de sangre y tiene un costo de 489 pesos, los resultados se los entregamos de 15 a 20 minutos. La otra prueba es de antígenos, esa muestra es de nariz, los resultados se entregan de 15 a 90 minutos y tiene un costo de 489 pesos. La prueba RCPR es muestra de nariz y garganta, los resultados se entregan de 24 a 72 horas y tiene un costo de 2,990 Pesos. Los horarios de atención son de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes y sábados de 8 a 13 horas, dijo. Marco Valdez, responsable de la unidad móvil Pilares.

El trámite para la realización de las prueba Covid-19 es a través de la plataforma Soriana y consta de 2 pasos: registro con datos personales y pago de prueba. Posteriormente, las personas acuden a cualquiera de las dos unidades móviles de atención ubicadas en la Colonia Del Valle o Mixcoac.

Las primeras horas de este viernes, más de 15 personas acudieron a realizarse la prueba rápida a la unidad móvil instalada en la colonia Del Valle. Dicen prefieren hacer el pago para evitar ir a los macroquioscos del gobierno, por el tiempo que implica y el riesgo al estar entre tantas personas que asisten.

No tengo síntomas pero estuve en contacto con un familiar que dio positivo, tampoco tuve mucho contacto con ella, pero quiero descartar cualquier posibilidad porque yo tengo contacto con más personas, como buena mexicana tengo que ser responsable y por eso me estoy haciendo la prueba. Lo que más me gustó es que no hay mucha gente y que es un espacio abierto, entonces uno está retirado de la gente, no como en otros lugares o los quioscos del gobierno, donde toda la gente está muy cercana y al final si no lo tiene, pues te contagias ahí, Comento. Claudia Carrasco.

Con el fin de contribuir en la reducción de la cadena de contagios, Grupo Soriana cuenta, de momento, con dos unidades móviles y prevé extender el servicio de forma gradual a tiendas ubicadas estratégicamente a lo largo del país a fin de brindar la mayor cobertura con pruebas rapidas y económico en apoyo a la población.