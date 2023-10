También debes ingerir minerales, no solamente agua

CDMX.- Estar En Forma va más allá de hacer ejercicio, comer y dormir bien. Implica también consumir agua en la cantidad adecuada para el buen funcionamiento del organismo pues recordemos que más de la mitad de nuestro cuerpo está conformado por este líquido.

La ingesta de agua en la vida diaria es indispensable y más cuando se hace actividad física porque durante ésta el cuerpo pierde líquidos a través de la transpiración. Pero, ¿cómo saber que cantidad de agua requiero para compensar la que perdí?

"Hay una formula muy genérica para calcular el consumo de agua al día por persona y consiste en calcular basándose en el peso corporal a razón de 30 mililitros por kilo de peso, y para la mayoría de los individuos, de acuerdo con el peso promedio, es de entre 1.5 y 2.0 litros de agua.

"Pero, por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos ya tendría que ingerir un promedio de 2.4 litros de agua al día y se recomienda que esta agua tenga minerales", explica el especialista en medicina del deporte, Joaquín Samuel Pulido.

¿Se debe beber sólo agua natural o se puede cubrir esa medida con otros líquidos o alimentos caldosos?

"La mitad de ese requerimiento se recomienda sea con bebidas con minerales y la otra mitad puede ser sin el control (de minerales), porque a fin de cuentas el té, café, los caldos, los alimentos en líquidos, también contienen agua que en teoría debería tener algo de electrolitos, entonces no hay ningún problema.

"Si se excede un poco en la hidratación no pasa nada, nuestros riñones tienen la capacidad de regular esa parte, el problema es cuando nos quedamos cortos, ahí no hay manera de compensarlo y por eso se considera importante el cálculo por kilo de peso, porque en nuestro País, con el problema de salud pública que tenemos por el sobrepeso, la mayoría de las personas está por arriba de los 75 kilos, que es el promedio con el que está calculada esta medida de 1-5-2.0 litros de agua al día", expone el también médico cirujano.

Sin embargo, no basta beber agua, sin importar cuál sea, pues aquella que viene embotellada no necesariamente cubre los requerimientos de sales y minerales, advierte el especialista que trabaja don deportistas de alto rendimiento.

"Recordemos que los minerales tienen entre diversas funciones el objetivo de mantener esta hidratación dentro de las células, y si la ingesta de minerales es incorrecta pues el agua no se queda en el cuerpo y terminamos deshidratándonos más. Debe evitarse el consumo de aguas bajas en minerales a menos que sea una indicación médica por algún motivo en específico", dice Samuel Pulido.

El consumo de agua en personas que hacen ejercicio no debe alterarse, indica el especialista, pero se debe poner atención en la variación de electrolitos porque la mayoría de los individuos puede perder hasta un litro de agua por cada hora de activación física.

"Muchas personas piensan que porque no sudaron no pierden líquidos pero la realidad es que se evaporó (agua) y sí la perdieron. Una cosas es que el agua que se pierde al hacer ejercicio no se condense en forma de gotas y no se perciba el sudor, y otra cosa es que no exista transpiración, porque al momento de transpirar, pensando en la salida de agua a través de los poros, se puede presentar la evaporación que es el principal mecanismo de control de temperatura de nuestro cuerpo y entonces sí se está perdiendo líquido con todo y minerales", apunta el médico.

El agua es vida

El porcentaje de agua en algunos órganos del cuerpo humano

Piel: 70%-75%.

Corazón/Riñones: 70%-80%.

Pulmones: 85%.

Cerebro: 75-85%.

ENTÉRATE

Personas con sobrepeso que hacen ejercicio y tienen incrementada su tasa de sudoración pueden perder hasta tres litros de agua.