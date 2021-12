Tercera dosis de Pfizer y Moderna podría proteger contra Ómicron

Archivo

Washington.- Es probable que las dosis de refuerzo de las vacunas contra el coronavirus de Moderna y Pfizer-BioNTech ofrezcan un aumento sustancial en la protección contra la nueva y altamente transmisible variante Ómicron, dijo este miércoles el doctor Anthony S. Fauci, y agregó que “en este punto, no hay necesidad para un refuerzo muy específico ni diseñado especialmente para combatir Ómicron”.

El doctor Fauci, el principal asesor médico del presidente Biden para la respuesta al coronavirus, compartió datos preliminares del análisis de su instituto de la vacuna de Moderna, que muestra que, si bien dos dosis produjeron una respuesta de anticuerpos insignificante contra Ómicron en el laboratorio, la protección se disparó después de una tercera dosis, lo que sugiere que habrá infecciones progresivas en personas completamente vacunadas que no han recibido sus refuerzos.

“Nuestros regímenes de vacunas de refuerzo funcionan contra Ómicron”, dijo Fauci. “En este punto, no es necesario un refuerzo muy específico. Y, por tanto, el mensaje sigue siendo claro: si no está vacunado, hágase la vacuna y, en particular, en el caso de Ómicron si está completamente vacunado, reciba la vacuna de refuerzo”.

La advertencia de Fauci se produjo cuando los funcionarios de la administración de Biden se preparan para una posible ola de infecciones por Ómicron que podrían abrumar al sistema de atención médica. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron recientemente que el porcentaje de casos de coronavirus en Estados Unidos causados por la variante Ómicron ha aumentado drásticamente y puede presagiar un aumento significativo en las infecciones el próximo mes. La variante Delta sigue siendo, por mucho, la versión dominante en Estados Unidos.