Tres formas de cocinar que debes evitar

Cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y para conmemorar esta fecha tan importante esta vez te hablaremos de esos métodos para preparar alimentos que debes de evitar en tu dieta diaria. Sabemos que no hay alimentos que por el simple hecho de consumirlos puedan ocasionar enfermedades como el cáncer en tu organismo, sin embargo, si hay ciertos elementos en la alimentación que si se consumen constantemente pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades de este tipo, incluidos algunos métodos para cocinar.

Frituras

Lo primero que debes de saber es que aunque los alimentos fritos resultan bastante sabrosos, estos pueden llegar a aumentar el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Cocinar los alimentos a temperaturas muy elevadas como cuando se fríen, puede producir sustancias denominadas acrilamidas que resultan cancerígenas para nuestro organismo, lo más recomendable es optar por opciones de cocción como la comida cocida, los alimentos al vapor o incluso comer ingredientes crudos y frescos.

Procesados

Aunque no es un método para cocinar que puedas llevar a cabo en casa, sí es muy importante que trates de evitar los alimentos procesados industrialmente, sobre todo aquellas carnes rojas que están tratadas de esta manera como los embutidos, la carne en lata o las carnes conservadas, estás pueden tener sustancias químicas como edulcorantes, conservantes y colorantes artificiales, que a la larga pueden llegar a perjudicar tu salud y órganos como el estómago, el hígado o el intestino.

Quemados

Por último, sabemos que no es muy común comer alimentos carbonizados y que estos probablemente deriven de accidentes en la cocina o de métodos de cocción como la parrilla, dónde podemos llegar a quemar nuestros alimentos, no obstante, es muy importante evitar este tipo de cocción ya que al llevarla a cabo se generan partículas en nuestros alimentos que pueden resultar cancerígenas en nuestro organismo. Recuerda que consumirlos no van a causar una enfermedad al instante, pero si van a aumentar el riesgo de que aparezcan estas afecciones.