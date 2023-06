Urgen incrementar 10 veces donación de órganos en México

Iris Velázquez / Agencia Reforma / Erika Kaiser, beneficiaria de un trasplante de riñón cuenta su testimonio

Ciudad de México.- La pandemia por Covid-19 dejó una caída histórica de donación de órganos y aunque los números han subido en los últimos años, actualmente se necesita incrementar 10 veces este esfuerzo para cubrir la necesidad de pacientes, reveló el Centro Nacional de Geriatría.

En el Día Mundial de las y los Pacientes Transplantados, el cual se celebra este 6 de junio, este recinto celebró el 23 aniversario del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), y realizó un balance de la donación de órganos en México, así como sus retos y necesidades.

José Salvador Aburto Morales, director general del Cenatra, indicó que las donaciones bajaron durante la pandemia.

Precisó que en 2019, se tenía un registro de 2 mil 495 donaciones concretadas de personas fallecidas al año, y en 2020 descendió a 667.

En el caso de 2021, el dato fue de mil 158 y, en 2022, subió a 2007.

Por este número de voluntarios que donaron diversos órganos, se pudieron concretar 7 mil 68 trasplantes en 2019; 2 mil 328, en 2020; 4 mil 425, en 2021, y 6 mil 67, en 2022.

Indicó que si bien los números han subido, y desde el sector salud se continúa trabajando para identificar fortalezas y debilidades para avanzar en coordinación con instancias como Cofepris, aún no es suficiente.

"No hay recurso que alcance, no hay órganos que alcancen y tenemos que trabajar (...) hoy nos estamos recuperando, y vamos a ver más adelante. Sin embargo, quiero enfatizar con ustedes para que se haga conciencia de la necesidad: necesitamos 10 veces más de lo que está aquí", dijo.

"Porque aquí hay muchos pedidos. Necesitamos muchos órganos, por lo tanto, la brecha entre la demanda de lo que se necesita, con lo que estamos dando u ofreciendo para nuestros pacientes que así lo requieren es muy amplia. Así como hacemos nuestro testamento de los bienes, hagamos nuestro testamento de nuestro cuerpo", agregó.

Aburto Morales indicó que el comportamiento del primer trimestre de este año en cuanto a donaciones de órganos y tejidos es positivo, al exponer que de 2019 a 2022 disminuyó un 27.8 por ciento; de 2019 a 2023 aumentó un 4.6 por ciento y de 2022 a 2023 se registra un aumento de 44.9 por ciento.

El directivo recordó que hace 23 años, cuando nació Cenatra, existían cinco centros estatales de trasplantes y actualmente hay 32. No obstante, acotó, falta Quintana Roo, y de manera reciente se abrió el de Zacatecas y Oaxaca.

En cuanto a instituciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la que aporta más donaciones de pacientes vivos con el 62.50 por ciento del total de sus donadores, seguido por el sector privado con un 52.3 por ciento.

Es necesario, resaltó, incentivar la donación por parte de ciudadanos en vida o después de la muerte, labor que indicó el directivo, también se realiza a través de redes sociales.

Celebran nueva oportunidad de vida

A los 20 años, a Erika Kaiser su doctor le advirtió que le quedaban 2 meses de vida.

Su "sentencia de muerte" dictada por el lupus que atacó su sistema inmune y destrozó su riñón se revertiría con un trasplante.

"Llegó mi doctor, se paró frente de mí y me dijo 'Erika, te quedan 2 meses de vida'. Nunca te vas a imaginar que te va a pasar eso, a la edad que sea, pero menos a los 20, y que te digan eso...", recordó.

Relató que por el padecimiento, ella estuvo destinada a "vivir en una cajita como muñeca", pues la sal o incluso la luz del sol podía dañarla y resaltó que se aferró a la idea de buscar a través de donantes una nueva oportunidad para continuar con sus sueños.

Explicó que al igual que muchos pacientes, se enfrentó a la pregunta "¿Por qué a mí?". En ese entonces, resaltó, era bailarina, por lo que solía hacer ejercicio, comía sano y fue una niña que todos calificaban como sana.

"Tenía esa necesidad de aferrarme y aferrarme a la vida, como estoy segura que hay tantas personas en afuera allá afuera que tienen esas ganas de vivir", destacó.

Gabriela, quien fue su amiga desde la primaria, la quería más tiempo en este mundo y el cariño la convenció de darle uno de sus riñones.

Erika afirmó que desde entonces vive al máximo. Ha competido en los Juegos Mundiales para Trasplantados y ha sido medallista en los certámenes de Málaga, España en 2017 y en el de Newcastle, Inglaterra en 2019.

Mientras contaba su testimonio, dejó un momento el micrófono y se acercó a las butacas del auditorio a abrazar a Gabriela y a agradecerle este acto altruista.

"El sueño se volvió realidad", expresó.

Al pasar al frente, Lucio Arreola, lo primero que expuso fue el conteo que lleva de esta "nueva vida", tras recibir un corazón de un donante.

"Fue hace dos años, un mes y 16 días. Gracias a esto, pues estoy aquí. Antes de estos dos años, un mes y 16 días la vida no era igual, era muy complicada", expuso.

A los 35 años, el médico le comunicó que su corazón estaba casi al doble del tamaño normal. Llevó medicamentos y algunas veces tuvo que usar el desfibrilador, pero refirió que para él era normal. Fue hasta que tuvo complicaciones que también orillaron a los especialistas a hablarle claro sobre que le quedaba poco tiempo de vida.

"Tuve dos fallas congestivas muy graves hasta que el doctor me dijo 'si no te dan un trasplante de corazón, pues te quedan muy pocos meses de vida'. Uno nunca se imagina que el órgano que es el primero que empieza a latir cuando se concibe el nacimiento, pues sea el que ahora no funcione y el que hay que cambiar. Se veía muy lejano", consideró.

"Alguien tenía que fallecer para que yo pudiera vivir. La energía, el ánimo desde que va manejando el piloto, los doctores que lo procuran, todo ese acto de donador y cuando viene volando y el decir 'traemos una vida y vamos a salvar otra vida' (la de) ese ángel que me dejó su corazón y que sigue aquí latiendo pues es el héroe más importante. Esos donadores nos permiten estar aquí", consideró

Él participó en el World Transplant Games 2023 (WTG) celebrado en Perth, Australia. En el certamen de golf ganó el oro para México.

Actualmente, es subdirector de la Asociación Mexicana de Trasplantados (AMEDET) en la que apoya a la rehabilitación de quienes insistió, como él, "han tenido una nueva oportunidad de vida".