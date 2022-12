Vacuna Abdala no sirve contra la nueva variante

Ciudad Juárez.- La efectividad de las vacunas Abdala de origen cubano contra la Covid-19 podría no ser la deseada para contrarrestar a la nueva subvariante de Ómicron BQ.1 o “perro del infierno” que causa la sexta oleada. Lorenzo Soberanes Maya, secretario del Colegio Médico, señaló que toda vez que se trata de un antiviral precalificado y no avalado al 100% por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no existe una garantía.

Apuntó que los biológicos isleños sólo protegen para el SARS-COV-2 original, pero no para sus mutaciones. Externó que al no ser bivalentes, es decir, al no proteger también contra los ramales, no se tiene certeza de que la inmunidad que lleguen a ofrecer sea suficiente para reducir los cuadros graves de la enfermedad, tal como lo anunció el Gobierno federal, que el pasado sábado envió 118 mil 960 dosis para Chihuahua.

“No son bivalentes. Solamente Moderna y Pfizer, están como biológicos comprobados que pueden hacerle frente a esta variante de Ómicron. Los demás son genéricos para Covid-19, pero no son específicos por no tener la característica de ser bivalentes, es decir, que puede desarrollar proteínas e inmunidad necesaria para poder proteger”, dijo Soberanes Maya en relación a las inyecciones que recién arribaron.

A través de comunicado oficial, el representante del Ejecutivo en la entidad, Juan Carlos Loera de la Rosa, aseguró que próximamente estarán disponibles en las instituciones de Salud pública federales y estatales; hospitales generales, así como del IMSS e ISSSTE. Consultada, la delegada regional, Elizabeth Guzmán, puntualizó que todavía está trabajándose en la planeación de la distribución de la citada formula caribeña.

Asimismo, recalcó sobre las fórmulas que arribaron a la Base Aérea Militar, serán dirigidas a las personas que aún no hayan iniciado su esquema de inmunización o que tengan necesidad de un refuerzo para estar más seguros ante el virus.