Vacuna de Johnson & Johnson necesitará refuerzo de Pfizer o Moderna

The New York Times

Nueva York— Hace dos semanas, la viróloga Angela Rasmussen recibió una dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech para estimular su sistema inmunológico, que ya estaba preparado por una vacuna de Johnson & Johnson.

Ninguna agencia de salud de Estados Unidos ha recomendado esta combinación de vacunas. Y Rasmussen, científica investigadora de la Organización de Vacunas y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, confía en los datos que muestran que una dosis de Johnson & Johnson evitará que sea hospitalizada con Covid-19.

Pero estaba preocupada por una rara infección tras la vacunación. La aparición de la variante delta, una versión del coronavirus que se transmite más fácilmente de persona a persona, preocupó a Rasmussen. La inyección de Pfizer, dijo, podría reforzar su protección contra esa variante o ayudar a evitar que la propague.

Rasmussen recibió una de las 12 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson administradas hasta ahora en Estados Unidos. Mientras tanto, a mediados de junio, se habían administrado 130 millones de Moderna y 17105 millones de inyecciones de Pfizer a personas en Estados Unidos, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Numerosos estudios han demostrado que las vacunas de Pfizer y Moderna, que pertenecen a una clase de vacunas que utilizan moléculas llamadas ARNm, son eficaces contra delta y otras variantes. Menos estudios abordan la fuerza de Johnson & Johnson frente a variantes.

Debido a que más informes científicos involucran vacunas de ARNm en lugar de vacunas de Johnson & Johnson, Rasmussen dijo que cree que las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson "se sienten abandonadas". Algunas de esas personas pueden preguntarse si ellos también necesitan refuerzos.

¿Es necesario combinar la vacuna Johnson con otra vacuna?

La vacuna de Johnson & Johnson, al igual que las otras dos vacunas autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, protege enérgicamente contra enfermedades graves, hospitalización y muerte.

"Si nos fijamos en las personas que están siendo hospitalizadas ahora, en realidad se trata de aquellas personas que no han sido vacunadas anteriormente", dijo Robert Atmar, profesor de enfermedades infecciosas en el Baylor College of Medicine en Houston. “Desde el punto de vista de la salud pública, lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es intentar que nuestras poblaciones que no están vacunadas acepten una vacuna que está fácilmente disponible y que tendrá un impacto mucho mayor".

La necesidad de las inyecciones de refuerzo depende en gran medida de la eficacia de las tres vacunas autorizadas contra las variantes circulantes, en particular la variante delta altamente transmisible, y durante cuánto tiempo está protegida una persona completamente vacunada.

¿Es seguro reforzar la vacuna Johnson con una dosis de ARNm?

Se están realizando investigaciones sobre dosis de refuerzo mixtas en Estados Unidos. Los Institutos Nacionales de Salud anunciaron recientemente el inicio de un ensayo clínico que tiene como objetivo evaluar la seguridad y las respuestas inmunes a un régimen de refuerzo mixto. Atmar, uno de los investigadores principales, dijo que los investigadores esperan tener datos sobre qué tan bien funciona el enfoque a finales de este verano o principios de otoño. La información de seguridad probablemente estaría disponible mucho antes, dijo.