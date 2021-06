¿Viajas este verano? Esto es lo que debes saber sobre la variante Delta

The New York Times

The New York Times

Con las vacunas en aumento y las tasas de mortalidad relacionadas con Covid-19 disminuyendo en Europa y otras partes del mundo, muchas personas están haciendo planes para viajar este verano y más allá. Pero los expertos dicen que la variante Delta que circula rápidamente es una nueva preocupación para los viajeros, particularmente aquellos que no están vacunados.

¿Dónde se está extendiendo la variante Delta?

Hasta ahora, la variante, identificada por primera vez en India, se ha extendido a más de 80 países hasta el 16 de junio, según la Organización Mundial de la Salud. En una conferencia de prensa el 10 de junio, el doctor Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, dijo que la variante estaba "preparada para afianzarse" en Europa.

Jennifer Nuzzo, epidemióloga de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, dijo que probablemente este también será el caso en otros países.

"Si está fuera de casa este verano, las posibilidades de que se encuentre con la variante Delta, ya sea en Estados Unidos o en Europa u otras partes del mundo, son bastante altas", dijo.

La variante Delta actualmente representa entre el seis y el 10 por ciento de los casos en Estados Unidos, dijo el doctor Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, y agregó que probablemente será la cepa dominante en Estados Unidos en agosto.

Si está completamente vacunado, particularmente con una vacuna de dos dosis, "no se preocupe por la variante Delta", dijo Jha.

¿Dónde puedo encontrar las tasas de vacunación o infección para los lugares a los que quiero viajar?

El C.D.C. tiene un mapa de variantes global que muestra los países donde se han identificado diferentes variantes, aunque no enumera las tasas de infección. También enumera el nivel de riesgo por país.

Utilizando información de fuentes gubernamentales compilada por el proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford, The New York Times ha estado rastreando las vacunas globales, mostrando el porcentaje de personas vacunadas en países individuales.

También puede buscar en línea los sitios web del departamento de salud nacional del país que planea visitar para obtener datos más específicos.

Estoy completamente vacunado. ¿Qué significaría si viajara a un lugar que tiene un número bajo de vacunas?

Un estudio reciente del C.D.C. muestra que las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna reducen el riesgo de infección por cualquier forma del virus en un 91 por ciento para las personas completamente vacunadas. La vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson es aproximadamente un 66 por ciento efectiva para prevenir infecciones.

Si desea mejorar aún más sus probabilidades de no infectarse, se recomienda continuar siguiendo los protocolos de seguridad, como usar un cubrebocas, distanciamiento social y evitar espacios interiores abarrotados y mal ventilados.

¿Qué pasa si no estoy vacunado?

"Si usted es una persona no vacunada, creo que eso hace que sus perspectivas de viaje sean mucho más riesgosas", dijo el doctor Nuzzo. "Realmente no recomendaría a las personas que viajan en una era de creciente propagación de estas formas del virus, no solo más transmisibles sino posiblemente más graves".

El doctor Jha agrega que “la respuesta simple” para protegerse como viajero es vacunarse. Esto, dijo, hace que la perspectiva de encontrar el virus Delta sea mucho menos riesgosa.

"Pero si no está vacunado o con personas no vacunadas, entonces realmente representa un riesgo sustancial", dijo.

¿Y mis hijos?

Si sus hijos tienen más de 12 años, vacúnelos, dijo el doctor Jha. Pero para los niños menores de 12 años, que aún no pueden vacunarse en Estados Unidos, sugiere continuar siguiendo las reglas de uso de cubrebocas y distanciamiento social. También dijo que vacunarse usted mismo puede ayudar a proteger a sus hijos.

¿Cómo afecta la variante a las restricciones de viaje?

Cuando la versión inicial del coronavirus barrió el mundo la primavera pasada, gran parte del mundo se agachó, restringiendo el movimiento nacional, y muchos países cerraron sus fronteras a los viajes no esenciales.

Ahora, muchas naciones se están abriendo, pero persiste la preocupación por el virus, particularmente por la variante Delta. Algunos países están realizando cambios específicos en sus decisiones de entrada debido a la variante, mientras que otros están ordenando cierres de emergencia.

El 18 de junio, el ministro de salud de Italia dijo que la nación requeriría una cuarentena obligatoria de cinco días y pruebas para las personas que vengan de Gran Bretaña, incluso si están vacunadas, por preocupaciones sobre la variante Delta. También amplió la prohibición de llegadas desde India, Bangladesh y Sri Lanka.

El mismo día, Portugal ordenó un cierre de fin de semana para la región capital de Lisboa, como una forma de frenar un número creciente de casos de virus. Aproximadamente la mitad de los casos notificados provienen de la variante Delta.

Las reglas sobre las pruebas y los requisitos para ingresar a otro país están evolucionando y pueden cambiar rápidamente de un día para otro. Asegúrese de verificar los requisitos para su país de destino antes de reservar su vuelo, pero también en los días previos a su viaje asegúrese de seguir las reglas más actualizadas.