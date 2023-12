¿Vivir bien con diabetes? Sí se puede con estos 4 pilares

Las porciones

Los grupos de alimentos, procurando incluir todos en cada comida

Los tiempos, estableciendo rutinas

Una herramienta útil es el “método del plato”, desarrollada por la Asociación Americana de Diabetes, con la que a partir de un plato de 23 centímetros de diámetro se busca que las porciones de alimentos sean las adecuadas.

"Nosotros no creemos que hay alimentos prohibidos. Por ejemplo, que las personas con diabetes no pueden comer dulces o no pueden comer pan dulce, azúcares. No, sí pueden, en algunas ocasiones y cuidando las porciones. No es que estén prohibidos, es que nada más hay que aprender a saber cómo manejar el consumo", Erika Backhoff Allard.

Dividiendo el plato en tres porciones, una del 50 por ciento del mismo y dos del 25 por ciento, la sugerencia es llenarlo así:

Verduras en la sección más grande

Parte de la fibra se disuelve en agua y se convierte en un material gelatinoso durante la digestión, disminuyendo el proceso digestivo y ayudando a reducir los niveles de glucosa en sangre después de las comidas.