Amazon presenta a Astro, su robot doméstico

Reforma / Astro de Amazon

Nueva York— Amazon anunció este martes su robot doméstico del que se rumorea desde hace mucho tiempo. Se llama Astro y se venderá por 999 dólares, reportó CNBC.

Astro parece un gadget extraño para que Amazon lo lance. La empresa es más conocida como tienda online. Y la mayor parte de su beneficio operativo proviene de su negocio en la nube AWS.

En particular, Astro es un producto de la "Edición del día 1", lo que significa que no se venderá a todo el mundo al principio. En cambio, Amazon pedirá a las personas que se registren y luego los invitará a pedir el robot. Eso le permite a Amazon evitar construir demasiados dispositivos que no venderá y un fracaso público como el Amazon Fire Phone, que fue descontinuado en 2015.

El gigante del comercio electrónico dijo que Astro saldrá a la venta a finales de este año, pero no dio una fecha de lanzamiento específica.

Entonces, ¿por qué los robots?

El vicepresidente de producto de Amazon, Charlie Tritschler, dijo que Astro reúne mucho de lo que Amazon ya ofrece en otros productos.

"Tenemos más de una década con lo que hemos hecho en los centros logísticos", con los robots industriales de la empresa que transportan productos a través de sus almacenes, "pero luego todas las cosas que hemos hecho en dispositivos y Amazon Prime Video y Alexa y el monitoreo del hogar, y teníamos tantas cosas que podíamos juntar", dijo Tritschler.

Astro es del tamaño de un perro pequeño. Vaga por tu casa sobre tres ruedas, incluidas dos grandes que evitan que se atasque y una más pequeña para girar. Tiene una cámara que se levanta en un brazo de 42 pulgadas que puede vigilar la casa mientras está fuera. Puede seguirte y reproducir música o mostrar programas de televisión en su pantalla táctil de 10 pulgadas.

Puede reconocer rostros, si lo desea, por lo que puede cargar dos refrescos en el compartimiento de almacenamiento trasero y decirle a Astro que se los lleve a alguien en la sala de estar.

Astro es como una combinación de muchos otros dispositivos de Amazon colocados sobre ruedas. Las cámaras se pueden usar para la seguridad del hogar o para video chat, combinando las cámaras Ring de Amazon con sus pantallas inteligentes Echo Show.

Las cámaras también se utilizan para crear un mapa de su casa cuando configura Astro por primera vez. Puede hablar con Astro de forma muy similar a como lo haría con un Echo o Alexa (puede cambiar el nombre a Alexa si lo desea) para obtener resultados deportivos o el clima. Y puede reproducir películas o programas de televisión como lo haría en una tableta Amazon o Fire TV.

Tritschler dijo que Amazon también venderá un inserto de terceros fabricado por Omron que cabe en el compartimento de almacenamiento trasero y puede contener un brazalete de presión arterial. Eso permitirá a las personas controlar Astro de forma remota y recordarles a las personas que viven solas que controlen su presión arterial, lo que parece útil y abre a Astro a una audiencia más allá de los fanáticos de los dispositivos que quieren un robot doméstico.