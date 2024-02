Devuelven usuarios los Vision Pro: 'causan dolor de cabeza'

Agencia Reforma

Nueva York.- ¡Pro, no!

Los clientes que desembolsaron 3,500 dólares por los auriculares Apple Vision Pro ya están devolviendo los dispositivos, alegando que causan fatiga visual, dolores de cabeza y mareos, reveló The New York Post.

Se vendieron más de 200,000 pares de estas innovadoras gafas durante el pedido anticipado antes de ser lanzadas al público el 2 de febrero.

Pero mientras algunos fanáticos frenéticos dicen que Vision Pro revolucionará la industria tecnológica, otros compradores enojados ya están devolviendo el suyo a Apple Store.

Algunos citaron dolores de cabeza extremos como la razón por la que devolvieron los artilugios.

"Devolví el mío hoy", escribió un cliente en Reddit el lunes. "Dolores de cabeza extremos (los primeros en décadas). No puedo usarlos más de 10 minutos sin sentir una incomodidad extrema. Se siente como una sesión de tortura simplemente tratando de continuar. No tengo idea de cómo todos estos streamers pueden reproducirse durante horas. Después de 10 minutos siento que estoy a punto de sufrir un infarto".

"Desafortunadamente, también tengo fuertes dolores de cabeza cuando uso esto durante más de 30 a 45 minutos", respondió otro. "Esto es tan devastador porque amo todo lo demás sobre el AVP. Me gustaría pensar que con el uso continuo me acostumbraría a esto, pero es demasiado caro aceptar esa apuesta más allá del periodo de devolución de 14 días. Voy a devolver el mío hoy".

"Son terribles", criticó un Redditor. "Los usé durante unas 6 horas. Incluso era adicto a ellos y ahora no quiero tocarlos en absoluto debido a la fatiga ocular".

Mientras tanto, otro usuario afirmó que sufrió mareos por el dispositivo e instó a otras personas propensas a esa enfermedad a evitar el Vision Pro.

"Probé el Vision Pro de mi amigo y me dio muchas náuseas", escribieron. "Tengo mareos por movimiento de moderados a graves y usé los auriculares de mi amigo durante menos de 5 minutos antes de sentirme mal. Literalmente, intenté buscar un vídeo de YouTube y comencé a sentirme mareado. No recomendaría a nadie con mareos graves que los pruebe. Es posible que mejoren con el tiempo, ¡pero definitivamente no me volveré a poner uno de estos!"

El Post se puso en contacto con Apple pero no obtuvo comentarios.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, anunció por primera vez los auriculares de realidad mixta Vision Pro en junio pasado.

"Vision Pro es un nuevo tipo de computadora que aumenta la realidad al combinar perfectamente el mundo real con el mundo digital", afirmó Cook. "Es el primer producto de Apple que miras y no miras".

El Vision Pro, que se asemeja a un par de gafas de alta tecnología, cuenta con una pantalla de vidrio con resolución 4K para cada ojo en un marco de aleación de aluminio.

El dispositivo tiene unos auriculares ajustables y una diadema elástica. Pesa alrededor de 20 onzas y una vez sujeto a la cabeza de alguien puede disparar 23 millones de píxeles en cada globo ocular, lo que le otorga el "equivalente a la resolución de un televisor de 75 pulgadas".

A diferencia de una computadora, Vision Pro no requiere mouse ni teclado. En cambio, los usuarios interactúan con sus pantallas virtuales mediante comandos de voz, sus ojos y sus manos.

Un pequeño dial incluido en los auriculares permite a los usuarios ajustar la visibilidad de sus aplicaciones en relación con su entorno del mundo real.