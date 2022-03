Falla Spotify a nivel mundial

Reforma

Ciudad de México.- Usuarios de Spotify alrededor del mundo reportaron fallas este martes, especialmente porque la aplicación cierra automáticamente las sesiones iniciadas y no deja entrar nuevamente.

Alrededor de las 14:00 horas Spotify informó que el acceso a la plataforma ya funcionaba.

"¡Todo parece estar mucho mejor ahora! Avisa a @SpotifyAyuda si sigues necesitando ayuda", señaló.

Más temprano, la plataforma de música por streaming admitió que su servicio "no funciona bien" y está revisando la causa del problema que ha dejado a los usuarios sin poder escuchar canciones y otros contenidos en la app.

"Algo no va del todo bien y estamos revisándolo. ¡Gracias por el aviso! Por ahora, te sugerimos prestar atención a las últimas actualizaciones", tuiteó la firma.

Downdetector ha recopilado más de 168 mil quejas de los usuarios de la app musical y, en apenas 20 minutos, más de un millón de tuits de todo el mundo lamentaban la caída.

"Me saca de la sesión de Spotify", indicó una persona en Twitter.

"Me asusté porque no me dejaba entrar Spotify y creí que me habían hackeado o algo, y resulta que se cayó", agregó otra usuaria.