Llega Xbox All Access a México

Reforma

Ciudad de México.- Para ampliar las alternativas de compra a los usuarios, Xbox habilitará en México a Xbox All Access, un programa que permite comprar las consolas Xbox Series X o Series S, junto a 2 años de Xbox Game Pass Ultimate, a 24 mensualidades sin intereses.

En entrevista, Pedro Rolla, jefe senior de gaming para telecomunicaciones en Microsoft Latinoamérica, nos explicó que el mercado mexicano es muy importante para la compañía, gracias a la confianza que han desarrollado los usuarios con la marca.

"México es un mercado súper prioritario para Xbox. El hecho de que hacemos llegar Xbox All Access a México es un reconocimiento a nuestros fans y a nuestra comunidad, porque es un producto diseñado para ofrecer a los jugadores todo lo que necesitan para saltar a la nueva generación", afirmó Rolla.

De acuerdo a The CIU, Xbox cerró el 2021 como el principal fabricante de consolas de videojuegos en México, al registrar una participación del mercado del 60.2 por ciento con respecto a PlayStation, con 27.2 por ciento; y Nintendo, que alcanzó un 12.6 por ciento.

Xbox One fue la plataforma favorita con un 29.1 por ciento, mientras que Xbox 360 se colocó en segundo con un 17.5 por ciento y Xbox Series X y S registraron una preferencia agregada del 7.8 por ciento, duplicando la proporción obtenida en el cuarto trimestre de 2020 (3.4 por ciento).

Precio y disponibilidad

A partir de hoy, Xbox All Access ofrecerá dos alternativas. La primera incluirá a Xbox Series S, por 24 mensualidades de 583.10 pesos cada una; mientras que la segunda alternativa incluirá a Xbox Series X por 24 mensualidades de 812.30 pesos.

Al inicio, Xbox All Access estará disponible en México a través de las tiendas en línea de Liverpool, Walmart y Sam's Club, aunque Rolla comenta que Xbox analiza las alternativas para ampliar este tipo de venta con otras tiendas.

Los tipos de pago aceptados dependerán de aquellos que estén habilitados a través de las tiendas en línea. Los términos de garantía no varían. Se incluye una cobertura de un año para las consolas.

Además de las consolas, que incluyen un control cada una, los compradores tendrán acceso a la suscripción Xbox Game Pass Ultimate, que durará los 2 años en los que estén pagando la consola para ofrecer el catálogo con más de 100 títulos digitales que pueden descargar, jugar en línea y hasta disfrutar algunos juegos compatibles a través de la nube de Xbox.

"Es importante recordar que Xbox Game Pass Ultimate incluye todos los contenidos disponibles de Xbox Game Studios, por ejemplo Halo Infinite, Psychonauts 2 o Forza Horizon 5, entonces es mucho más que sólo el modelo de pago, sino la experiencia que se entrega al usuario", explicó Rolla.

"Dentro de nuestra misión, buscamos que puedan jugar los títulos que quieran, con la gente que quieran, en donde quieran; que tengan una experiencia completa y premium".

El vocero aclaró que Xbox All Access no es una renta de los dispositivos, así que los usuarios no podrán cambiar entre un plan que incluya una Series S a otro que incluya a Series X. Tendrán que realizar una segunda compra a 24 mensualidades de forma independiente.

Con esta expansión, Xbox All Access ya está disponible en 18 países alrededor del mundo: Australia, Canadá, Dinamarca, Alemania, EAU, Finlandia, Francia, Nueva Zelanda, España, Noruega, Polonia, Corea del Sur, Italia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Singapur y México, finalmente.